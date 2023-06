Attaque à Annecy: les nouvelles des enfants "sont positives" selon Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s'est rendu à Annecy (Haute-Savoie) ce vendredi, au lendemain de l'attaque au couteau perpétrée notamment contre des enfants. Le président a assuré que les nouvelles "sont positives" concernant les victimes.

Les nouvelles "sont positives" concernant l'état de santé des enfants blessés dans l'attaque au couteau d'Annecy (Haute-Savoie), a indiqué ce vendredi Emmanuel Macron. "Tout ce qui m'a été dit va dans le bon sens", a ajouté le chef de l'Etat, interrogé par un pompier lors d'une visite à la préfecture d'Annecy.

Peu après, le ministre des Affaires étrangères néerlandais, Wopke Hoekstra, a déclaré que la fillette hollandaise blessée au cours de l'attaque était "hors de danger".

Lors de sa prise de parole, le président de la République a aussi expliqué que le fait de "s'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit", au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait six blessés, dont quatre enfants très jeunes.

"La fierté de la Nation"

Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, a assuré qu'il voulait "apporter le soutien de la Nation toute entière à ces enfants et à leurs familles", et a dit sa "fierté" aux secouristes qui avaient pris en charge très rapidement les blessés.

"Vous avez été remarquables, vous êtes la fierté de la nation, en tant que président de la République, je suis très fier de vous", a assuré Emmanuel Macron à l'attention des pompiers, policiers, gendarmes, soignants et civils, intervenus lors de l'attaque au couteau d'Annecy. "Vous avez ma gratitude et ma fierté pour cela. Vive la République et vive la France", a-t-il conclu.