Ce que l'on sait de la fusillade à Nantua qui a fait un mort et deux blessés

Une fusillade a éclaté dans la matinée ce jeudi à Nantua, une petite commune de l'Ain. Une personne a été tuée et deux autres ont été blessées. Le tireur, qui s'était enfui, s'est finalement rendu. On fait le point.

On en sait un peu plus sur les circonstances de la fusillade survenue ce jeudi matin, à Nantua, dans l'Ain et à la suite de laquelle une personne a été tuée et deux autres blessées.

Les faits

La fusillade s'est déroulée devant un bar situé dans le centre-ville de Nantua. Un peu après 10h, deux individus nommés Mehdi et Yanis I. "arrivent brusquement à bord d’un véhicule Citroën Saxo" devant l'établissement, explique le parquet de Bourg-en-Bresse.

Dès leur arrivée, ils s'approchent d'un groupe de deux autres individus et les prennent à partie. À ce moment-là, une altercation éclate. D'après le parquet, "la mère des deux premiers individus s'en mêle et donne également des coups".

La scène semble assez confuse au moment où un autre véhicule arrive. Le conducteur est identifié comme Mustafa G., 19 ans et un passager est aussi présent. Une nouvelle bagarre, violente, éclate. Mehdi I. sort une arme de poing et tire en direction de Mustafa G.

Ensuite, il décide de s'enfuir à pied, mais est poursuivi par plusieurs personnes et les gendarmes, alors il tire à nouveau. Une première fois en l'air et une seconde fois vers ceux qui le poursuivent. Kemal O. est touché et sérieusement blessé.

Mehdi I. se réfugie dans un immeuble et attendra dans un local à vélo pendant plusieurs heures, avant de se rendre.

Les victimes

Après avoir été touché par le tir, Mustafa G. n'a pas survécu. D'après le médecin légiste qui a procédé à la levée du corps, le jeune homme est mort "assez rapidement après avoir été touché par un projectile ayant traversé son biceps jusqu'à son torse", explique le parquet.

Deux autres personnes ont été blessées. Kemal O., qui a été touché lorsque Mehdi I. essayait de s'enfuir. Il a été blessé à la hanche et a été héliporté à l'hôpital de Lyon Sud. Dès son arrivée à l'hôpital, il a été opéré et son pronostic vital n'est pas engagé.

Le deuxième blessé s'appelle Mourad D., mais il n'a pas été blessé par balle. "Il aurait reçu de violents coups de pied et de poing", précise le parquet. Il a été pris en charge par les secours.

Les suspects

Mehdi I., le tireur présumé, a finalement décidé de se rendre aux forces de l'ordre après s'est caché pendant des heures. À ce moment-là, le GIGN était prêt à intervenir. Lui, ainsi que son frère Yanis et leur mère ont été placés en garde à vue. Le premier pour "assassinat" et "tentative d'assassinat", ce qui signifie homicide et tentative d'homicide avec préméditation. Les deux autres le sont pour "complicité d'assassinat".

Ces chefs d'accusation pourront évoluer au fur et à mesure de la détermination exacte du rôle et de l'implication de chacun.

Mehdi I. est actuellement entendu, indique le parquet. Il "reconnaît être à l'origine des tirs, mais prétend simplement s'être défendu", précise-t-il.

L'enquête

L'enquête est actuellement diligentée par la section de recherches de Lyon, qui a été co-saisie avec la brigade de recherches de Gex.

Pour l'heure, les motivations du tireur ne sont pas connues.