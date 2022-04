Cédric Jubillar "arrogant", avec un ego "surdimensionné", selon l'expertise psychiatrique

Selon Le Parisien, deux entretiens avec Cédric Jubillar à la maison d'arrêt de Seysses, en Haute-Garonne, en juillet et en octobre dernier, ont permis de dresser un premier portrait psychiatrique de l'artisan de 34 ans, mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine.

Un individu à l'ego "surdimensionné" et sans "aucun sentiment de culpabilité". Selon Le Parisien, c'est ce qui ressort de l'expertise psychiatrique de Cédric Jubillar, réalisée à la maison d'arrêt de Seysses, en Haute-Garonne, lors de deux entretiens en juillet et en octobre 2021, et qui a été versée au dossier judiciaire le 4 avril dernier.

Selon le médecin, Cédric Jubillar, mis en examen pour le meurtre de sa femme, Delphine, qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, apparaît "coléreux, parfois arrogant, jamais déstabilisé et toujours dans la répartie". Le seul moment où l'homme fend l'armure, c'est lorsqu'il évoque en pleurs son grand-père, décédé en 2020.

Une sanction pénale possible

Concernant Delphine Jubillar, sa femme, dont il ne prononce jamais le prénom durant les entretiens, le trentenaire affirme qu'elle "s'est barrée", peut-être en Espagne. Le résultat pour lui de profondes tensions dans leur couple, notamment au niveau intime: trois rapports sexuels entre septembre et décembre 2020, explique-t-il.

Conclusion de l'expert: Cédric Jubillar est doté d'une "intelligence normale" et se trouve bien accessible à une éventuelle sanction pénale, dans l'hypothèse d'un futur procès.