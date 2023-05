Chine: un escroc subtilise 570.000 euros en prenant l'apparence de l'ami d'un homme d'affaires

Une escroquerie peu croyable s'est déroulée en Chine, le mois dernier. Un riche homme d'affaires a vu s'envoler plus d'un demi-million d'euros après qu'un escroc a pris l'apparence d'un de ses amis.

C’est une méthode pour le moins inédite, et inquiétante, qui a été utilisée en Chine dans le but de réaliser une escroquerie de haut vol. Pour les fans d'Harry Potter, on pourrait d'ailleurs penser que l'escroc en question a utilisé un "polynectar" technologique imparable...

Si l'on connaissait déjà l’arnaque au président, des escrocs qui se font passer pour un patron par mail et par téléphone et qui obligent un comptable à effectuer un ou plusieurs versements conséquent, cette fois, l'escroquerie va encore plus loin, beaucoup plus loin!

L’affaire se déroule en Chine le mois dernier. Un homme d’affaires reçoit un appel en visio d’un ami qu’il connaît bien. Celui-ci lui explique qu’il a besoin d’argent très rapidement pour un dépôt de garantie dans le cadre d’un appel d’offres.

Persuadé d'avoir parlé à son ami

En bref, l'ami a besoin d’une très grosse somme, assez vite. Alors, pour le dépanner, le chef d’entreprise procède au virement de 570.000 euros.

Mais quand le bon samaritain envoie un message pour confirmer, le véritable ami du chef d'entreprise ne semble pas du tout au courant de cette histoire.

En réalité, d’après l’enquête, l’arnaqueur aurait utilisé un système d’intelligence artificielle pour modifier son image et sa voix, afin de se faire passer pour l’ami de la victime. Et ça a marché.

L’homme d’affaires raconte que pendant l’appel vidéo, il était persuadé de parler à la personne qu’il connaît si bien. Quand il a compris qu’il s’était fait avoir, il a aussitôt prévenu la police, un peu trop tard toutefois.

Sa banque a pu bloquer une partie de la somme, mais pas la totalité… Une partie de l’argent a bien été encaissée par le ou les escrocs qui sont activement recherchés par les enquêteurs chinois.