Disparition d’Emile: "Le périmètre a été étendu, chaque m² est scruté" explique le maire du Vernet

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, le maire du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) fait le point sur les recherches qui se poursuivent pour retrouver le petit Emile (2 ans et demi) qui a disparu samedi.

Des chiens, des caméras thermiques sur un hélicoptère, des drones… Depuis la disparition du petit Emile, 2 ans et demi, au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), "tous les moyens venant des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, sont mobilisés pour le retrouver", explique le maire de la commune, François Balique, dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story. "Les recherches ont repris et ont été intensifiées, souligne l’élu local. Le périmètre a été étendu. On repasse là où on est déjà passé hier et avant-hier, en espérant vraiment qu’on retrouvera Emile. Il y a des herbes hautes. Et il peut avoir pris place dans un petit vallon. On est peut-être passé à côté, les chiens aussi."

"De l’angoisse et de l’espoir"

Une dizaine d’équipes cynophiles seront sur le terrain ce lundi. Et plus de 200 personnes au total participent aux recherches et aux battues. "On fait vraiment tout ce qu’il est possible de faire. Chaque m² est scruté. Il y a aussi une solidarité de tous les marcheurs d’une partie du département. Ils sont à nouveau là, ils étaient là hier", ajoute le maire du Vernet. Avec l’espoir de retrouver Emile. "C’est de l’angoisse et de l’espoir", confie François Balique à propos des sentiments des proches du petit garçon et des habitants de ce village des Alpes-de-Haute-Provence.

Emile a disparu samedi en fin d’après-midi, après avoir fait la sieste au domicile de ses grands-parents. Une enquête judiciaire en "recherche des causes de disparition inquiétante" a été ouverte dès dimanche matin par le parquet de Digne-les-Bains, qui a également lancé un appel à témoins, avec la photo et le signalement de l'enfant diffusés. "Aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée, aucune n'est privilégiée. Par sécurité, nous embrassons toutes les hypothèses", a expliqué le procureur Rémy Avon ce dimanche, ajoutant qu'il n'y avait "pas d'indice" à ce stade permettant de pointer la piste d'un enlèvement.