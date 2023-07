Disparition d’Emile: les recherches se poursuivent pour retrouver le petit garçon

Emile, un petit garçon de 2 ans et demi, a disparu samedi après-midi au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). Depuis, d’importants moyens de recherche sont déployés pour le retrouver.

Deux jours après sa disparition, les recherches ont continué cette nuit et se poursuivent encore pour retrouver Emile, ce petit garçon de 2 ans et demi disparu depuis samedi en fin d’après-midi de la maison de ses grands-parents, au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une centaine de gendarmes et de pompiers sont mobilisés. Ce village de 125 habitants se démène aussi pour le retrouver avec le renfort de bénévoles venus participer à des battues.

Des équipes cynophiles, deux hélicoptères, des caméras thermiques: au total, il y a plus de 200 personnes sur ce terrain de moyenne montagne où le mystère reste encore entier. Une enquête judiciaire en "recherche des causes de disparition inquiétante" a été ouverte dès dimanche matin par le parquet de Digne-les-Bains. Un appel à témoins a été lancé, mais pas d’alerte enlèvement. Rien ne permet encore de parler d'un accident ou d'un enlèvement, aucune hypothèse n’est écartée.

Aperçu par un témoin

Emile s’est réveillé de sa sieste samedi vers 17h. Il serait ensuite allé jouer dans la cour à proximité de la maison de ses grands-parents. Et c’est là qu’il a échappé à leur vigilance. Son grand-père et sa grand-mère l’ont cherché vainement et ils ont donné l’alerte vers 18h. Entre-temps, selon le procureur de Dignes, un témoin a aperçu l’enfant, en train de descendre une pente derrière le village. Depuis, il demeure introuvable. Emile est décrit comme un petit garçon vif mais tout le monde s’accorde à penser qu’il n’a pas pu aller bien loin en raison de son âge et surtout du relief, accidenté et boisé. Les gendarmes ont aussi procédé à des visites domiciliaires.

"Les 48 heures sont cruciales pour optimiser nos chances et faire en sorte que nous puissions le retrouver, explique Marc Chappuis, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Les recherches ont porté sur un périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents. Nous déployons des moyens importants. Nous avons pu compter sur des bénévoles, le maire, les habitants du Vernet et les voisins. C’est vrai que la commune est escarpée mais nous nous appuyons sur la connaissance de tous les acteurs. Le fait d’avoir des chiens spécialisés dans la recherche de personnes est de nature à nous aider considérablement."