Double meurtre de Pouyastruc: un appel à témoin lancé, le portrait du suspect diffusé

Âgé de 34 ans, Cédric Tauleygne est l'ex-compagnon de l'une des deux victimes, une enseignante de Pouyastruc (Hautes-Pyrénées).

La gendarmerie nationale a diffusé un appel à témoin après le double assassinat de deux enseignants à Pouyastruc (Hautes-Pyrénées) le 4 juillet dernier.

Identifié comme étant Cédric Tauleygne, le suspect est âgé de 34 ans. Il s'agit de l'ex-compagnon d'une des victimes et père de leurs deux enfants. De type européen, il fait environ 1m75 et est décrit comme athlétique. Il a les cheveux rasés, porte des lunettes, et portait au moment des faits un jean de couleur bleu et un blouson en cuir de couleur foncée. Il est décrit comme potentiellement "dangereux".

Sa moto avait été retrouvée près de Jaca en Espagne, à deux heures des lieux du drame.

"Le mis en cause est un tireur sportif, qui a un certain nombre d'armes, et qui a également été réserviste dans la gendarmerie et dans un régiment militaire de Tarbes. Il connaît les armes", a assuré mercredi le procureur de Tarbes Pierre Aurignac.

"Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, contactez la session de recherches de Toulouse à ce numéro vert, 24h/24 7j/7: 05.62.34.81.93", précise la gendarmerie nationale.

Lundi, les corps de deux enseignants Aurélie Pardon, (32 ans) et Gabriel Fourmigué (55 ans) avaient été retrouvés sur le territoire de la commune de Pouyastruc. Le suspect Aurélie Pardon était en instance de séparation au moment des faits, orientant les enquêteurs vers la piste d'une rivalité amoureuse.