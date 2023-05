Emmanuel Macron à Roubaix pour rendre hommage aux trois policiers morts dans un accident

INFO RMC. Emmanuel Macron se rendra ce jeudi à Roubaix, pour rendre hommage aux trois policiers qui sont morts dans un accident de la route le week-end dernier.

Emmanuel Macron sera ce jeudi aux côtés des familles et des collègues des trois policiers décédés dans un accident de la route le week-end dernier, pour leur rendre un hommage à l’école nationale de police de Roubaix, selon les informations de RMC. "Cet accident s'est déroulé au cours d'une intervention de secours à des victimes, ce qui illustre le coeur de la mission qui leur incombe. Une mission de tous les jours où les policiers interviennent pour protéger les Français", indique l'Elysée.

"Ils étaient engagés pour les autres"

Manon, Paul et Steven avaient 24 et 25 ans. Ils travaillaient dans la même unité police secours du commissariat de Roubaix et ont été tués dans une collision dimanche matin, percutés par un véhicule qui roulait à contre-sens et en excès de vitesse. Le conducteur de cette voiture, également décédé, était fortement alcoolisé et sous l'emprise de la drogue.

Sur Twitter, Emmanuel Macron avait déjà rendu un hommage ce mardi à ces trois policiers, mais aussi à l'infirmière assasinée à Reims par un homme atteint de troubles psychiatriques. "En quelques jours, plusieurs agents de l’État ont perdu la vie dans des conditions tragiques. Ils étaient engagés pour les autres", a écrit le président de la République.

En se rendant à Roubaix ce jeudi, Emmanuel Macron modifie son agenda. Le déplacement dans le Var, sur le thème de l'écologie, qui était envisagé, est annulé.