Enfant tué par une trottinette à Nice: "C'est l'anarchie, il y a un vide législatif", déplore un avocat

Un garçonnet de 5 ans est mort fauché par une trottinette électrique mercredi à Nice alors qu'il se trouvait sur un passage piéton traversant une piste cyclable. Pour Gilles Fouriscot, avocat spécialisé dans la défense des victimes de délits routiers, il y a un flou législatif autour de l'encadrement des trottinettes électriques. Il plaide pour un encadrement renforcé de ces engins, souvent non-conformes aux normes.

Un enfant de 5 ans d'origine ukrainienne et réfugié à Nice est mort après avoir été heurté par une trottinette électrique mercredi sur la Promenade des Anglais. Le conducteur de la trottinette, un homme de 45 ans, a été placé en garde à vue. Selon les premiers témoignages, le garçonnet traversait une piste cyclable sur un passage piéton quand il a été fauché par l'engin. La vitesse excessive du véhicule serait en cause.

"C'est un accident relativement simple: un conducteur de trottinette, un homme de 45 ans avec une certaine masse percute un enfant sur un passage protégé, à une vingtaine de km/h. Un choc létal pour en enfant qui n'a pas de protection", déplore ce vendredi sur RMC Gilles Fouriscot, avocat spécialisé dans la défense des victimes de délits routiers.

Pourtant, tout est bien délimité le long de la promenade des Anglais à Nice. D'un côté les deux-roues non-motorisés, de l'autre les promeneurs, avec des passages piétons visibles. Mais la victime et sa mère, étaient masqués par le mobilier urbain assure une source policière à Nice Matin.

12 mètres pour s'arrêter à 20 km/h

"C'est l'anarchie et surtout, il y un vide législatif en la matière", assure Gilles Fouriscot, qui estime que le décret du 23 octobre 2019, permettant de réglementer l'usage des engins motorisés électriques en imposant un éclairage et un klaxon, ne suffit pas à rendre les trottinettes électriques conformes aux normes.

"Une voiture et une moto passent au contrôle technique. Et selon une analyse de 2019, une berline normale à 20 km/h, met 1m80 à s'arrêter. Une trottinette met en moyenne 12 mètres!", déplore l'avocat.

Il dénonce également les trottinettes électriques en libre-service dans les grandes villes: "La majorité des fabricants de ces trottinettes viennent de pays du sud-asiatique. Les engins arrivent par containers, il n'y aucune norme", assure Gilles Fouriscot.

"On ne peut donc pas contrôler les usagers"

"On laisse en vente libre des engins qui sont dangereux pour la santé. Il faut une réglementation et au moins une obligation pour tous ces engins en vente, des normes techniques. Il manque aussi un pouvoir de surveillance de police. Il n'y a pas de plaques d'immatriculation contrairement à l'Allemagne. On ne peut donc pas contrôler les usagers. Là aussi il y a un vide", préconise l'avocat.

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a fait part de son émotion, assurant étudier "toutes les solutions pour éviter ce drame". La ville de Nice est déjà l'une des rares grandes villes de France à avoir interdit le déploiement de flottes de trottinettes en libre-service.

22 morts en 2021

Selon la législation en vigueur, les usagers de trottinettes électriques en agglomération sont tenus de circuler sur les pistes cyclables et n'ont pas le droit de se déplacer sur les trottoirs.

La vitesse maximum autorisée est de 25 km/h et l'engin ne peut pas transporter plusieurs personnes en même temps. La trottinette électrique doit être équipée d'un avertisseur sonore, de feux avants et arrières et de dispositifs réfléchissants arrière et latéraux.

Depuis l'arrivée des trottinettes électriques, les accidents se multiplient un peu partout en France. En plus d'être peu visibles, notamment la nuit, les utilisateurs de trottinettes "ne respectent aucun code de la route", déplore une source policière, ajoutant qu'aujourd'hui beaucoup de ces engins "sont débridés". En 2021 en France, 22 personnes ont perdu la vie en lien avec un accident de trottinette électrique.