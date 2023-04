Essonne: 724,5 kg de cocaïne saisis, soit l'équivalent de plusieurs dizaines de millions d'euros

C'est une saisie exceptionnelle: 724,5kg de cocaïne ont été retrouvés mardi dans une camionnette à Guibeville (Essonne). Cela représente plusieurs dizaines de millions d'euros. Le conducteur du véhicule a pris la fuite.

Des douaniers ont saisi mardi 724,5 kg de cocaïne dans une camionnette qu'ils ont interceptée dans l'Essonne au terme d'une course poursuite, a appris l'AFP mercredi de source proche de l'enquête, confirmant une information de Valeurs actuelles.

Les douaniers sont intervenus sur demande de l'Ofast, l'office dédié à la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui avait géolocalisé le véhicule suspect, a ajouté la même source.

Les douaniers ont intercepté le véhicule - une camionnette de couleur grise - à Guibeville (Essonne). Le conducteur a pris la fuite.

Plusieurs dizaines de millions d'euros

La JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) de Paris est saisie de l'enquête, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Valeurs actuelles a publié une vidéo réalisée au moment où les douaniers ouvrent la porte latérale de la camionnette et découvrent la marchandise qui se répand sur le trottoir. La cocaïne est conditionnée sous forme de petits paquets sur lesquels est inscrit la lettre omega.

Le gramme de cocaïne est vendu au détail entre 60 et 70 euros. D'après Valeurs actuelles, qui cite une source sécuritaire, la marchandise représente 125 millions d’euros en valeur pure et entre 40 et 60 millions une fois coupée à la revente.