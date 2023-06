Alerte enlèvement: la compagne du père retrouvée morte chez elle quelques heures avant

Une alerte enlèvement a été émise mercredi soir après la disparition de Malek Younes (8 ans), à Dunkerque. Selon l'alerte, elle pourrait être avec son père, Jamel Younes, un Tunisien de 40 ans détenteur d'un titre de séjour. Quelques heures plus tôt, la compagne de ce dernier avait été retrouvée morte chez elle. Les circonstances de son décès restent pour le moment inconnues.

L'alerte enlèvement a été déclenchée mercredi soir pour tenter de retrouver Malek Younes, une fillette de 8 ans, disparue à Dunkerque, dans le Nord, dans la nuit de mardi à mercredi. Elle est susceptible d'être avec son père, Jamel Younes. Celui-ci est un homme tunisien de 40 ans, 1,84m cheveux noirs. Il a des tatouages sur la nuque et le poignet et pourrait circuler en voiture, à bord d'une Renault Twingo verte immatriculée DM-485-GJ.

Quelques heures avant la diffusion de l'alerte enlèvement, la compagne de cet homme a été retrouvée morte chez elle. Cette femme de 29 ans aurait été tuée dans la nuit de mardi à mercredi. C'est sa mère qui a retrouvé son corps sans vie en allant chez elle mercredi après-midi.

Une intervention de police le soir de l'enlèvement

Dans le logement, se trouvaient aussi trois enfants âgés de sept mois, deux ans et demi et sept ans. Tous sont sains et saufs. Mais deux membres de la famille manquaient à l'appel: Malek, la fillette de huit ans, et son père, Jamel.

Malek, elle, est née d'une précédente union et vivait à Dunkerque avec son père et la victime. Le couple était connu des services de police pour des faits de violences conjugales. La femme avait d'ailleurs porté plainte à deux reprises en 2021. La veille encore, mardi soir, la police avait dû intervenir chez eux, à la suite d'une altercation verbale. Les policiers avaient calmé la situation avant de partir.

La femme de 29 ans serait donc morte quelques heures plus tard dans des circonstances encore inconnues. Une autopsie est programmée jeudi.