Attention à l'arnaque à la fiente de pigeon: une octogénaire se fait voler un collier à 4.000 euros

A Valence (Drôme), la police alerte sur l'arnaque à la fiente utilisée plusieurs fois depuis le début de l'été et qui vise principalement les personnes âgées.

Une plainte a été déposée par une femme de 84 ans dans la Drôme, à Valence. Elle a été victime d'une ruse assez particulière et qui connaît une recrudescence ces derniers mois: l'arnaque à la fiente de pigeon. Le nom de cette arnaque peut prêter à sourire, mais c'est pris très au sérieux par les services de police.

Cette dame se baladait tranquillement dans la rue, quand un homme a aspergé son épaule d'un liquide qui ressemble à la fiente de pigeon. Pensant que ça tombe du ciel, elle se fait aider par l'homme, qui lui propose même un mouchoir pour essuyer.

Il profite surtout de l'occasion pour lui voler, très délicatement, sans violence, son collier. Un collier Cartier en or d'une valeur de près 4.000 euros. L'octogénaire réalisera qu'il n'est plus à son cou quelques minutes trop tard, une fois rentrée dans sa voiture.

Des arnaques de ce type, il y en a de plus en plus, un peu partout en France en ce moment, et notamment à Valence où des vols ou des tentatives de vol avec la même technique avaient déjà été signalés en début d'été. A chaque fois, les victimes sont âgées, souvent plus de 80 ans.

La police de la Drôme a appelé à nouveau à la vigilance sur ses réseaux sociaux. La gendarmerie de l'Hérault et celle de l'Ain avaient fait pareil dès le mois de mars. A Soissons, dans l'Oise, deux hommes avaient été pris en flagrant délit il y a quelques mois. Ils utilisaient une seringue pour projeter la fausse fiente de pigeon sur leurs victimes.