3 à 4 millions d'euros dérobés: enquête ouverte après une arnaque à la cryptomonnaie d'un youtubeur

Le parquet de Paris a ouvert une enquête après une quarantaine de plaintes contre un Youtubeur, Crypto Gouv. Ce dernier aurait fait miroiter à des internautes des gains financiers en les poussant à investir dans la cryptomonnaie avant de partir avec la caisse.

Il s'est volatilisé avec plusieurs millions d'euros. Un youtubeur connu sous le nom de Crypto Gouv est accusé d'avoir dérobé des millions d'euros à des centaines de personnes ayant investi dans la cryptomonnaie. Mais depuis le 9 juillet, sa communauté n'a plus de nouvelles de Crypto Gouv, qui a supprimé sa chaîne YouTube et ses canaux de discussion sur Discord et Telegram.

Pendant plusieurs mois, Crypto Gouv fidélise les 4000 internautes qui le suivent sur YouTube ou Telegram. Le ou les personnes derrière le compte proposent d'investir à plusieurs dans les cryptomonnaies. Avec la promesse de doubler l'investissement de départ. Entre 2 et 300 personnes vont se laisser tenter et investir jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Une quarantaine de plaintes

Sauf que voilà, Crypto Gouv est tout simplement parti avec la caisse: 3 à 4 millions d'euros d'investissement dérobé. Et comme ultime humiliation, les internautes médusés ont découvert une toute dernière vidéo sur le compte YouTube où sont révélé les détails de l'arnaque.

À ce jour, une quarantaine de plaintes ont été déposées contre le youtubeur. Une enquête pour escroquerie a été ouverte par le Parquet de Paris.