Cavaillon: une fusillade dans un quartier sensible fait deux morts, des suspects en fuite

Deux hommes de 20 et 26 ans ont été tués dans une fusillade à Cavaillon dans le Vaucluse lundi soir. Des suspects sont en fuite et sont actuellement recherchés par la police.

Une fusillade a fait deux morts dans le centre-ville de Cavaillon dans le Vaucluse. Une troisième personne a été blessée par balles au nord de la commune, mais ses jours ne sont pas en danger. Plusieurs suspects sont en fuite et sont actuellement recherchés par la police.

Il est environ 23 heures lundi soir, quand Inès entend depuis sa chambre des bruits réguliers qui l'inquiètent. “J’ai entendu une rafale et d’autres coups de feu puis plus rien”, indique-t-elle.

Des coups de feu entendus près de la médiathèque de Cavaillon, en plein centre-ville. À leur arrivée, les policiers découvrent une voiture criblée de balles, sans doute de Kalachnikov, selon le parquet d'Avignon. Plusieurs suspects sont en fuite. A l'intérieur du véhicule, ils retrouvent les corps sans vie de deux hommes de 20 et 26 ans. Inès connaissait une des deux victimes.

Les deux hommes sont "défavorablement connus" des services de police pour des faits de droit commun. Quasiment au même moment, un troisième homme de 36 ans a été blessé à l'épaule par des tirs, au nord de Cavaillon, dans la cité du Docteur Ayme. Un quartier connu pour être un point de deal. Pour le maire Gérard Daudet, ces faits auraient un lien avec le trafic de drogues.

“Il y a des mois que j’alerte, que je tire la sonnette d’alarme en disant attention, arrêtez de diminuer les effectifs de la police. Nous, on sent sur le terrain, on y est tous les jours. On voit bien les points de deal qui se reconstituent”, déplore-t-il.