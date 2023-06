Explosion à Paris: ce que l'on sait sur la personne disparue et les blessés

L'explosion qui a eu lieu rue Saint-Jacques, à Paris ce mercredi, a fait une cinquantaine de blessés dont six sont en urgence absolue à l'hôpital, a indiqué la préfecture. Une personne est également toujours portée disparue.

Après l’explosion rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris ce mercredi, six blessés sont toujours en urgence absolue selon la préfecture. Et une femme d'une cinquantaine d'années est toujours recherchée. Cette costumière était présente dans la Paris American Academy, l'école située dans l'immeuble effondré. Elle y enseigne depuis une vingtaine d'années la couture. Les enquêteurs et les secours ne confirment pas si c'est elle qui est encore recherchée, mais son mari et ses collègues sont sans nouvelle d'elle depuis l'explosion.

"On est tous angoissés, confie Thibault, son neveu, au micro de RMC. Mon oncle est dans l'attente. Comme il dit, connaissant son épouse, elle l’aurait appelé, elle aurait essayé de trouver un téléphone pour le rassurer."

Une autre professeure de couture se trouvait dans l'école. Elle a été grièvement blessée. Elle a plus de 70 ans et est hospitalisée à Paris selon un collègue, très attristé. Le directeur de cette école est aussi à l'hôpital. Selon Le Parisien, il serait la victime la plus touchée, avec des brûlures sur plus de 85% de son corps. Son pronostic vital est engagé.

Des traumatismes et des dommages auriculaires

Un troisième blessé grave se trouvait à proximité. Il s’agit d’un père de trois enfants grièvement brûlé, qui a été soufflé par l'explosion. Il sortait de son travail à la Maison de l'enseignement catholique. Sa femme a pu le voir jeudi et note une légère amélioration de son état, raconte à RMC le secrétaire général de l'institution, resté à l'abri dans les bureaux où une odeur de gaz avait été détectée dans l'après-midi.

Enfin, un autre blessé grave travaillait dans le même bâtiment, pour la mutuelle Saint-Christophe.

Parmi la cinquantaine de victimes, certains souffrent de traumatismes, de dommages auriculaires dûs au souffle de l'explosion. Il y a également des personnes très légèrement blessées ou choquées par l'événement.