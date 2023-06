"On est tous angoissés": après l'effondrement d'un immeuble à Paris, une femme est toujours recherchée

Un immeuble s'est effondré après une explosion dans le Ve arrondissement de Paris mercredi après-midi. 50 personnes ont été blessées, dont 6 gravement. Une personne est disparue: il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années. Pour ses proches, l'attente est insoutenable.

Une explosion a provoqué l'effondrement d'un immeuble dans le Ve arrondissement de Paris mercredi après-midi, faisant 50 blessés, dont 6 graves. Une personne manque à l'appel, il s'agit d'Anne B., professeure de couture à l'American Paris Academy. Cette femme, âgée de 58 ans, est toujours recherchée par les secouristes.

Pour ses proches, l'attente est insupportable. "On est tous angoissés", confie Thibault, son neveu.

"Mon oncle est dans l'attente, comme il dit, connaissant son épouse, elle l’aurait appelé, elle aurait essayé de trouver un téléphone pour le rassurer. Il est chamboulé, il a parlé au psychologue de la cellule de crise ce matin. Tout à l’heure, il a failli tomber dans les escaliers, il est très fatigué", ajoute Thibault.

L'angoisse est d'autant plus vive que le couple est très lié et passe énormément de temps ensemble. Passionnés tous les deux de science-fiction et de nature, ils se baladent beaucoup en Auvergne et voyagent souvent.

Des recherches dans les hôpitaux

Ce jeudi matin, le neveu, le mari et le beau-frère d'Anne B., ont été reçus à la mairie du Ve arrondissement. Ils se sont ensuite rendus, ensemble, dans les hôpitaux, notamment à l'hôpital d'Instruction des Armées Percy, sans succès.

"Est-ce que dans les hôpitaux, dans la précipitation, ils ne se seraient pas trompés?", s'interroge Thibault qui précise qu'elle "n'a pas sa carte d'identité avec elle".

Sur la page facebook de l'American Paris Academy, de nombreuses personnes demandent des nouvelles d'Anne B., d'autant plus que ce mercredi après-midi, elle n'était pas censée travailler.

"Un miracle peut arriver"

Très appréciée de ses élèves, elle est qualifiée de "joyeuse, souriante et chaleureuse". "Anne est une femme courageuse et tenace", précise l'une de ses amies dans les commentaires.

"Moi je suis toujours dans l'espoir. Un miracle dans la vie peut toujours arriver", conclut Thibault, son neveu.