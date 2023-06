Explosion à Paris: des riverains ne peuvent pas retourner dans leurs appartements, trop endommagés

Deux jours après l'explosion qui a détruit un immeuble rue Saint-Jacques à Paris (5e arrondissement), des riverains attendent toujours de pouvoir rentrer chez eux. Certains appartements ont été très touchés.

Une dizaine d'immeubles sont inhabitables dans le quartier de la rue Saint-Jacques, dans le Ve arrondissement de Paris, où a eu lieu l’explosion mercredi. Conséquence, de nombreux habitants n'ont toujours pas pu regagner leur logement.

Ce vendredi, Alice ne pourra toujours pas rentrer chez elle, car son appartement est trop abîmé par l'explosion.

“Il est très touché. Tout est cassé, les portes, les fenêtres, les meubles… On n'a plus rien”, confie-t-elle.

À la mairie du cinquième arrondissement, la majorité des personnes qui sont venues ce jeudi s'inquiétaient pour leur logement. Mais peu ont eu des réponses précises. “On attend qu’on nous donne des nouvelles, de savoir quand on pourra rentrer. Mais on ne sait pas…”, regrette Elsa.

Mais même si on lui donne l'autorisation, elle n'est pas sûre de revenir.

“Moi maintenant, ça me fait peur de rentrer chez moi. Il y a quand même cette angoisse de savoir si on est vraiment à l'abri. Tout l’immeuble est complètement dévasté. On a un appartement au 1er étage qui est complètement détruit. Tout est par terre, tout est arraché, les vitres sont cassées…”, décrit-elle.