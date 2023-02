"Il n’y a pas d’excuse": la colère des proches des victimes de l'accident impliquant Pierre Palmade

Trois membres d'une famille kurde sont toujours hospitalisés après l'accident entre leur véhicule et celui de Pierre Palmade, vendredi dernier en Seine-et-Marne. Alors qu'on sait que l'humoriste conduisait en ayant consommé de la cocaïne, les proches de la famille percutée ne décolèrent pas.

Quatre jours après l'accident entre la voiture de Pierre Palmade, qui conduisait alors qu'il avait consommé de la cocaïne, avec un autre véhicule en Seine-et-Marne, les jours du comédien et metteur en scène de 54 ans ne sont plus en danger et il pourrait être interrogé par les enquêteurs ce mardi.

Les trois membres d'une famille d'origine kurde et installée en Seine-et-Marne, présents dans l'autre véhicule, sont toujours hospitalisés. Le père et son fils sont toujours dans un état grave. La belle-sœur du conducteur a perdu l'enfant qu'elle portait. Leurs proches ne décolèrent pas contre le comportement de l'acteur.

Depuis vendredi soir, Babacan Yacut passe beaucoup de temps au téléphone avec ses proches pour prendre des nouvelles. Cousin du père de famille grièvement blessé dans l'accident de voiture impliquant Pierre Palmade, il dénonce la responsabilité de l'acteur.

“Ce n’est pas la faute de mon cousin, c’est la faute de ce monsieur-là”, indique-t-il.

Babacan Yacut en veut à l'humoriste pour son comportement irresponsable. “Pour nous, ce n’est pas normal que quelqu’un qui consomme de l’alcool et de la cocaïne conduise une voiture”, pointe-t-il.

"Il faut qu’il soit devant la justice"

Membre elle aussi de la communauté kurde, Léa tient un restaurant kebab. Depuis l'accident, elle n'arrête pas de penser à la femme enceinte de 7 mois qui a perdu son bébé dans la collision. “C’est la tristesse, la colère qui domine. Ce n’est pas le premier cas, ce ne sera pas le dernier non plus malheureusement. Pour une femme, c’est très très dur de se remettre de ça”, appuie-t-il.

Onür, un père de famille kurde, espère que la justice saura se montrer sévère.

“Il n’y a pas d’excuse. Il faut qu’il soit devant la justice pour répondre aux questions, que les familles puissent comprendre pourquoi ça s’est passé comme ça. J’aimerais que la justice soit faite comme il se doit”, insiste-t-il.

Les proches de la famille se relaient au chevet des blessés, à l'hôpital de Clichy (Hauts-de-Seine).