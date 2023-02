Pierre Palmade, un humoriste face à ses vieux démons

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré revient sur la carrière de Pierre Palmade, l’un des humoristes préférés des Français avant son implication dans un grave accident de la route vendredi dernier en Seine-et-Marne. Il a été testé positif à la cocaïne, l’une de ses addictions.

Pierre Palmade est le responsable d’un grave accident de la route vendredi en Seine-et-Marne, selon les premiers éléments de l’enquête. Il était jusqu'à ce week-end l’un des humoristes préférés des Français. L’un des piliers de la soirée des Enfoirés depuis près de 30 ans, célèbre dès l'âge de 20 ans lorsqu’il a participé à "La classe" sur France 3 aux côtés de Jean-Marie Bigard et Michèle Laroque.

Cette dernière est devenue sa partenaire préférée au théâtre, dans des pièces souvent écrites avec Muriel Robin. Les amours, les mariages et les divorces du couple Palmade-Laroque ont été un filon.

Pendant ce temps-là, dans la vraie vie, il s’est marié avec Véronique Sanson, avant de divorcer six ans plus tard et de commencer, à ce moment-là seulement, à parler de son homosexualité. D’abord sur scène. Dans un one man show, il explique: ‘Michel Boujenah et Jamel ont bâti leur carrière sur leur identité, juive ou arabe, moi mon identité c’est d’être homosexuel’. Il le confirme quelques années plus tard dans une interview à “Têtu”.

Puis il écrit une pièce qui s’appelle “Assume bordel” et qui parle justement d’un homosexuel qui n’assume pas, ce qui aura longtemps été son cas. Il a parlé de son homosexualité comme d’une “maladie”, affirmant qu’il aurait rêvé d’être hétérosexuel, qu’il se sentait mal à l’aise dans le milieu gay…

Déjà condamné par la justice

L’histoire de Pierre Palmade, c’est aussi l’histoire d’un homme qui lutte contre les addictions. Trois addictions au moins, au sexe, à l’alcool et à la cocaïne. C’est lui qui l’a raconté. La cocaïne, qu’il décrit comme une drogue sournoise qui l'a accompagné pendant toutes ces années de fêtes…

En 1995, il a été une première fois condamné pour usage. Beaucoup plus récemment, il s'était retrouvé dans une sale histoire, un jeune SDF sans papier l’avait accusé de viol. Finalement, l'enquête avait montré que c'était l’inverse. C’est le jeune qui avait agressé Pierre Palmade. Mais l'enquête a aussi montré qu’ils avaient l’un et l'autre pris beaucoup de cocaïne. Et Pierre Palmade avait de nouveau été condamné.

Plusieurs fois, il avait annoncé que tout cela était terminé, qu’il s’en était sorti. Visiblement pas puisque, selon le procureur, les analyses ont montré qu’il était sous l’emprise de la cocaïne lors de son accident vendredi.