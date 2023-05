Marseille: un homme de 32 ans connu pour trafics tué devant un bar, le suspect arrêté

Un homme connu pour de multiples affaires de trafic de drogue a été tué par balle dans la nuit de jeudi à vendredi à Marseille selon nos informations.

Un nouveau mort dans la nuit de jeudi à vendredi à Marseille. Un homme de 32 ans, très connu des services de police pour de multiples affaires de trafic de drogue, a été tué par balles. Cela s'est passé devant un bar de la rue Beauvau, à deux pas du Vieux Port, vers 3h30.

La victime discutait avec un groupe d'amis lorsqu'un homme lui a tiré dessus pour une raison inconnue. L'homme, seul à pied, s’est approché du groupe et a sorti une arme de poing et a tiré une seule fois sur la victime. Touché au cou, le blessé a succombé à ses blessures deux heures plus tard à l’hôpital.

Le suspect inconnu des services de police

Ses amis ont pu donner aux policiers une description précise du meurtrier qui a été arrêté quelques minutes après le tir. Ce suspect est âgé de 42 ans et jusqu’ici inconnu de la police. Il était en possession d’un revolver. Il a été placé en garde à vue dans les locaux de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône, chargée de l’enquête.

On ignore pour l’instant le mobile de ce crime.