Triple homicide de Dreux: "Ce drame aurait pu être évité", affirme l'avocate de la famille

Près d'une semaine après le triple homicide à Dreux, l'avocate de la famille de la victime réagit pour la première fois, sur RMC, et pointe des défaillances. En effet, plusieurs plaintes avaient été déposées contre l'ex-conjoint suspecté du triple meurtre. Les autopsies des corps vont avoir lieu ce mercredi.

Six jours après le triple homicide de Dreux, les autopsies des corps d'une femme de 36 ans et de ses deux enfants doivent être pratiquées ce mercredi. Lundi, l'ex-conjoint et père des victimes, déjà condamné pour violences intrafamiliales, a été mis en examen pour homicides volontaires aggravés et placé en détention provisoire.

L'avocate de la famille des victimes s'exprime pour la première fois au micro de RMC. Magali Vertel, mandatée par la famille de la jeune femme, assure que sa cliente et ses deux enfants ont été "assassinés", et a déposé plainte pour ce motif.

“Ce monsieur avait prévu, il avait tout planifié", assure-t-elle.

"Ça a été étape par étape, il y avait eu deux plaintes et elle était convaincue aussi que celui qui l’a surveillé, celui qui l’a cambriolé, c’était son ex-conjoint. En-tout-cas, le fameux soir du 24 mai, elle n’a pas été entendue. Elle a pu dire qu’elle avait été cambriolée, que son double de clés a été pris, et rien n’a été fait. Ce drame aurait pu être évité”, juge-t-elle.

Une quarantaine de coups de couteau

Déféré dimanche à Chartres, le suspect a provoqué un incident inattendu au tribunal en tentant "de s'autostranguler" avant son passage devant le juge des libertés et de la détention.

Cet homme, apparemment malentendant, qui s'exprime en langue des signes, est soupçonné d'avoir porté "une quarantaine de coups" de couteau à son ex-conjointe et une dizaine à chaque enfant, selon le procureur.

Quelques heures avant la découverte des corps, il avait posté sur Facebook deux messages accusant sa femme de l'avoir trompé et d'avoir frappé sa fille, accompagnés de photos montrant des ecchymoses sur un avant-bras.