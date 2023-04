Booba condamné à une amende pour des injures contre Zineb El Rhazoui

Le rappeur français Booba a été condamné mardi à 5.000 euros d'amende pour avoir injurié l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Rhazoui.

Le célèbre rappeur Booba a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine) à une amende de 5.000 euros pour avoir injurié l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo Zineb El Rhazoui. Il devra en outre lui verser 5.000 euros de dommages-intérêts.

Booba, âgé de 46 ans, était jugé pour un message publié en novembre 2019 sur Instagram où il avait écrit à l'encontre de Zineb El Rhazoui: "pourrissons la vie à cette grosse merde puante".

Ce message faisait suite à des propos tenus par la journaliste sur CNews, où elle avait déclaré, à propos de violences urbaines survenues à Mantes-la-Jolie (Yvelines): "il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là".

Les deux parties étaient absentes lors de l'audience en mars et au délibéré rendu mardi.

"Le tribunal a pris la mesure de cette affaire en ramenant l'amende et les dommages-intérêts à de plus justes proportions", a réagi auprès de l'AFP l'avocat du rappeur, Me Yann Le Bras.