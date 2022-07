"Il a détruit nos vies": Marie et ses amies ont perdu 200.000 euros, victimes d'une arnaque Tinder

Aller sur Tinder pour rencontrer l’amour et se faire escroquer de centaines de milliers d’euros. C’est la nouvelle arnaque à la mode. C'est ce qui est arrivé à Marie, une auditrice qui a contacté RMC s'engage pour vous.

En avril, Marie décide de faire un tour sur l'application de rencontre Tinder. Elle y rencontre Kim, 32 ans, d’origine coréenne et très vite, sans le rencontrer, elle tombe sous le charme:

"Il m'appelait 'ma chérie', il voulait me présenter à sa famille, il était mignon sur ses photos. On devait se voir mais à chaque fois il disait qu'il avait du travail qu'il gérait une grosse entreprise. Il m'a raconté sa vie, m'a dit qu'il était humain, qu'il voulait aider les gens. Il était gentil, mignon, romantique, tout ce qu'on voit dans les films coréens", assure-t-elle à RMC.

Rapidement, Kim lui dit qu’il est expert en crypto-monnaies. Il propose d’aider Marie à investir. D’abord des petites sommes, puis des plus grosses. Marie voit qu’elle fait des profits et ça marche tellement bien qu'elle incite deux amies à s'y mettre. À trois, elles vont investir plus de 200.000 euros.

"Je lui faisais totalement confiance"

Sauf que quand elles demandent à récupérer l’argent, il a disparu et Kim avec: "Il m'a ruiné, j'ai tout perdu. On avait pas beaucoup de fonds et on avait emprunté pas mal d'argent. On a été trahies. Il a joué avec mes sentiments, avec qui je suis, il a détruit nos familles et nos vies".

"Je lui faisais totalement confiance à Kim parce que c'était le petit copain de mon amie", assure Anne. "Ça a été le choc. On ne peut pas s'imaginer le tsunami que cela peut-être. Je ne dors pas. On pense à mettre un terme à sa vie pour que tout s'arrête en fait", ajoute Anne.

En fait, Anne et Marie ont été victimes d'une arnaque en pleine expansion qui a même un nom, le "pig butchering". Et cela se passe toujours pareil. Via une application de rencontre, l’escroc vous drague et vous pousse à investir dans la cryptomonnaie, puis vous vole tout.

Une arnaque industrielle venue de Chine

Aux États Unis, cette arnaque a représenté 185 millions de dollars depuis 2021. En France, il n'y pas de chiffre officiel, mais le dispositif national de prévention cybermalveillance.gouv.fr confirme le phénomène: "C'est un phénomène qui se fait à l'échelle industrielle", explique Carlo Handy Charles, sociologue, spécialiste de ce type d’arnaque.

"Ce sont des gangs chinois qui ont commencé à orchestrer ça. Ils possèdent des bâtiments entiers où sur des étages et des étages, ils ont des milliers de personnes qui travaillent pour eux. C'est une arnaque hyper bien orchestrée où ils prennent le temps de parler avec les gens du matin au soir. C'est une emprise émotionnelle très importante qui ne l'aurait pas été sans la pandémie", explique-t-il.

Tinder assure à RMC avoir banni le profil de l'arnaqueur et promet de collaborer pour l'enquête.

De leur côté, Marie et ses amies ont porté plainte pour essayer de retrouver l’escroc, mais c’est très compliqué. Donc elles vont également tenter de se retourner contre leurs banques, par lesquelles l’argent a transité, estimant qu'elles auraient pu les alerter sur les risques encourus.