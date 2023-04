Ille-et-Vilaine: le Raid fait exploser la porte et "plaque au mur" deux retraités... par erreur

Deux retraités ont eu la mauvaise surprise d'être réveillés à 6h du matin par l'explosion de leur porte et d'être la cible d'une perquisition musclée de la part de membres du Raid et de la BRI, en Ille-et-Vilaine. La raison? Une simple erreur de la part des policiers, qui se sont trompés de maison.

C'était la mauvaise maison... Pierre et Monique, deux retraités de Guignen, en Ille-et-Vilaine, ont eu la peur de leur vie le 11 avril dernier. Ce jour-là, ils sont réveillés à 6h du matin par l'explosion de leur porte. Dans la foulée, des policiers du Raid et de la BRI s'engouffrent chez eux et les plaquent au mur. "Ils nous ont plaqué au mur, les mains sur la tête, ils nous mettaient en joue avec leur arme. On était tétanisés, on ne comprenait pas, on n'a rien à se reprocher", racontent les deux sexagénaires à Ouest-France.

Les policiers fouillent ensuite la maison de fond en comble avant de demander au couple de retraités l'adresse exacte de leur logement. Ils se rendent alors compte qu'ils se sont trompés de maison. Aucun des deux retraités n'est le trafiquant de drogue recherché par les autorités.

"Il y a eu méprise"

L'ambiance change d'un coup. Les policiers présentent leurs excuses aux deux retraités, leur proposent une aide psychologique et leur indiquent comment se faire rembourser leur porte ainsi que les dégâts occasionnés par l'explosion de celle-ci.

"Il y a eu méprise", reconnaît le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc auprès de Ouest-France, expliquant qu'il n'y aucun numéro sur les habitations et pas de boîtes aux lettres individuelles, justifiant l'erreur des policiers de la BRI et du Raid.

Les deux retraités, eux, vont bien et assurent désormais prendre la chose avec rigolade. Et ne pas avoir besoin de l'assistance psychologique proposée. Quant au suspect initialement recherché, il a fini par être interpellé.