Agression d'un policier hors-service pour un problème de stationnement: trois personnes jugées

Trois personnes sont jugées après l'agression d'un policier hors-service début juillet en Seine-et-Marne. C'est lors d'une altercation pour une banale histoire de stationnement que le fonctionnaire avait été roué de coups en faisant mention de sa qualité.

Trois personnes sont jugées vendredi au tribunal de Meaux pour la violente agression au début du mois d'un policier hors service lors d'une altercation routière à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), a annoncé le parquet.

En poste à Bobigny, le fonctionnaire de 45 ans, en civil, était en voiture en fin d'après-midi le 3 juillet, accompagné de sa fille âgée de deux ans, lorsqu'un différend avec les six occupants d'un autre véhicule a éclaté.

Lors de l'altercation "liée à des problèmes de stationnement", le policier a fait mention de sa profession et de son enfant en "espérant apaiser le climat avec ses interlocuteurs", indique le procureur de Meaux Jean-Baptiste Bladier dans un communiqué de presse.

La fillette a assisté à la scène

"Après avoir mentionné sa qualité professionnelle", la victime a reçu des coups des poings et pieds et s'est fait voler sa sacoche. Elle a reçu de 15 jours d'interruption totale de travail (ITT). Dans le véhicule, la fillette a assisté à la scène.

L'enquête, confiée à la sûreté départementale, a abouti à l'identification de six personnes, dont quatre ont été interpellées mardi par les forces de l'ordre. Les deux autres font l'objet de mandats de recherches. À l'issue des gardes à vue, un suspect a été mis hors de cause et trois autres renvoyés en comparution immédiate.

Au cours des auditions, les mis en cause "reconnaissaient, plus ou moins partiellement, leur implication précisant avoir appris la qualité professionnelle de la victime après les violences mais avant le vol des effets personnels de celle-ci", a déclaré M. Bladier.