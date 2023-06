"J'étais comme hypnotisée": victime d'une arnaque à l'amour, elle perd 19.000 euros

Un quart des Français inscrits sur une application de rencontre ont déjà été victimes d'une escroquerie. C'est le cas de Marie, qui a perdu la quasi totalité de ses économies dans une "arnaque à l'amour".

Un véritable "arna-cœur". Les méthodes d'escroqueries financières en ligne sont de plus en plus élaborées et jouent même avec le cœur des victimes. C'est le cas de ces cybercriminels qui jouent les amoureux transits pour vous soutirer de l’argent ou des informations personnelles: c'est ce qu'on appelle une "arnaque à l'amour". 25% des Français inscrits sur une application de rencontre en ont déjà été victimes, selon un sondage réalisé par l’entreprise Norton.

C'est ce qui est arrivé à Marie. En février dernier, son moral est au plus bas. Après un divorce, la mort de sa mère puis de son frère en moins de deux ans, elle cherche du réconfort sur le site de rencontres adopteunmec.com. Très vite, un homme la contacte. Il se fait appeler Fred. Après des heures et des heures de discussions passionnées au téléphone, ils prévoient de se rencontrer pour de vrai.

"Je suis partie à la banque et c'est là que le calvaire a commencé"

Mais avant, Fred doit se rendre au Caire pour un voyage d’affaires. Dès lors, le piège se referme sur Marie: Fred l’appelle en larmes. Il dit qu’il est bloqué en Égypte et qu’il a besoin de 28.000 euros, tout de suite, pour pouvoir partir. Il demande de l'aide à Marie: "Tu es la seule personne qui puisse m'aider", lui dit-il. Elle refuse d'abord avant de craquer.

"Avec son insistance, il avait une emprise, j'étais comme hypnotisée. Il me téléguidait. Je suis partie à la banque et c'est là que le calvaire a commencé."

Au total, Marie envoie 19.000€ à cet homme qui promet de la rembourser, de signer une reconnaissance de dette officielle. Il transmet, en guise de bonne foi, une copie de son passeport. Sauf que ce passeport est un faux et que toute l'histoire est fausse. Marie ne l'apprendra qu’après avoir porté plainte à la gendarmerie, poussée par deux amies qui lui ouvrent les yeux: elle a été victime d’une escroquerie. Les gendarmes lui demandent de garder le contact avec ce Fred pendant deux semaines, afin de le localiser. Chose faite assez rapidement: il lui parlait depuis un cybercafé en Mauritanie.

Une indemnisation quasi impossible

Marie a laissé presque toutes ses économies dans cette histoire. Elle a évidemment alerté sa banque mais il était trop tard. Elle a aussi fait appel à SOS Victimes. L’association lui a mis à disposition un psychologue. Marie est désormais accompagnée par un avocat pour demander une indemnisation auprès de la Civi, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Mais il y a peu de chances pour que ça fonctionne.

L'équipe de "RMC s’engage pour vous" a contacté sa banque pour qu'elle fasse un geste auprès de Marie. Sa banque s’est finalement engagée à rappeler Marie “pour faire le point sur sa situation”. Mais la démarche de notre auditrice n’est pas d’obtenir réparation. Elle souhaite surtout alerter toutes les utilisatrices et utilisateurs d’applications de rencontres sur ces arnaques à l'amour, beaucoup plus répandues qu’on ne l’imagine.