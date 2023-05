"Je ne comprends pas": le choc du patron d'une agence d'intérim vandalisée le 1er mai à Lyon

En marge de la manifestation du 1er-Mai à Lyon, l'agence d'intérim de Laurent Ruiz a été vandalisée. Ce mardi, il témoigne sur RMC, évoquant de nombreux dégâts et un éventuel retard de paie pour les intérimaires.

Lyon n'a pas été épargné. Comme dans de nombreuses villes de France, la traditionnelle manifestation du 1er-Mai a été touchée par les violences. Au moins 4 voitures ont été incendiées sur le parcours, et des abribus, des commerces, des banques, des assurances et des agences immobilières ont été vandalisés, notamment au niveau de l'avenue Jean Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon.

C'est le cas de l'agence d'intérim de Laurent Ruiz, complètement détruite en marge de la manifestation: "J'ai appris les faits par une collègue qui m'a envoyé la vidéo. C'était le choc, j'ai décidé de partir tout de suite à l'agence pour découvrir les dégâts", raconte-t-il ce mardi matin sur RMC et RMC Story.

"Ils (les casseurs, ndlr) sont entrés dans l'agence et ils ont vraiment tout cassé. C'était histoire de dire 'je casse'. Sur l'agence, c'est écrit "on ne veut pas travailler". Je ne comprends pas le sens de casser des agences d'intérim où on essaye d'aider tous les jours des gens dans le besoin. On n'a plus de mots", déplore Laurent Ruiz, très touché.

Les paies des intérimaires pourraient être versées en retard

Il estime le coût des réparations à 20-30.000 euros, sans compter le nettoyage et tout ce qui a été volé: "Ça me fait de la peine de voir un travail acharné de tous les jours et que de personnes se réjouissent de casser une agence d'intérim alors qu'on essaie d'aider des personnes sans boulot, sans logement", se désole le propriétaire de l'agence.

Surtout, ces dégâts pourraient avoir des conséquences sur l'activité de l'agence d'intérim. Notamment avec le versement des paiements aux intérimaires qui pourrait être retardé: "Il faut vite trouver une solution pour saisir les heures de nos intérimaires, on va faire en sorte de ne pas tous les impacter", assure Laurent Ruiz.

Aujourd'hui, il s'interroge sur l'inaction des policiers et s'adresse au ministre de l'Intérieur: "Pourquoi Gérald Darmanin ne donne pas le droit aux policiers d'intervenir?", questionne-t-il.

En marge de la manifestation de Lyon lundi, 40 personnes ont été interpellées selon les autorités. Par ailleurs, 15 policiers ont été légèrement blessés et un plus sérieusement à la main tandis que 6 manifestants ont aussi été légèrement blessés.

Après les dégradations, le maire de la ville Grégory Doucet a annoncé l'ouverture d'un fonds d'indemnisation pour les commerçants.