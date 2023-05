L'arnaqueur aux fausses amendes routières par SMS arrêté "par hasard" puis remis en liberté

Un homme de 24 ans a été remis en liberté, le 16 mai dernier, après une erreur de procédure. Il est accusé de piéger ses victimes par des SMS frauduleux, via une copie du site national de paiement des amendes.

C'est le genre de SMS frauduleux qui circule beaucoup ces derniers temps. Mais celui créé par ce jeune homme était assez élaboré et lui a permis de faire fortune. Cet escroc envoyait des milliers de messages en se faisant passer pour l'agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), l’agence nationale qui traite toutes les contraventions, les procès-verbaux de radars automatiques, etc. Dans le SMS envoyé, un lien renvoie vers un faux site pour vous faire payer en ligne une amende qui, en réalité, n’a jamais existé.

274.000 euros retrouvés à son domicile

Avec ce système, l’arnaqueur a engrangé en quelques mois des centaines de milliers d’euros. C’est totalement par hasard qu’il a été arrêté en région parisienne. Il y a un mois, il oublie une valise et un sac devant la chambre régionale des comptes à Noisiel (Seine-et-Marne). Les démineurs interviennent et trouvent à l’intérieur du cannabis, trois téléphones et des faux papiers, précise Le Parisien.

Le jeune homme se présente alors, expliquant qu’il a oublié sa valise. Il est aussitôt placé en garde à vue. Lors d'une perquisition à son domicile, les policiers retrouvent le matériel informatique et plus de 274.000 euros en liquide, amassés grâce à ses SMS frauduleux.

Ce jeune escroc de 24 ans, déjà condamné, a été mis en examen et incarcéré... jusqu’à un coup de théâtre. Une erreur de procédure a conduit la cour d’appel à le remettre en liberté, mardi dernier.