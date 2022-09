L'imam Hassan Iquioussen arrêté en Belgique

L'imam Hassen Iquioussen, visé par un arrêté d'expulsion en France, a été arrêté en Belgique, a annoncé le ministère belge de la Justice.

Il était recherché partout en France et en Belgique, lieu possible de sa fuite, depuis près d'un mois. Mais c'est bien en Belgique que l'imam Hassan Iquioussen, visé par une procédure d'expulsion en France était. Il a été arrêté par les autorités belges, près de Mons, une ville frontalière avec la France, a annoncé le ministère belge de la Justice.

"Je peux vous confirmer qu'il a été arrêté ce jour par la police", a déclaré le ministre, Vincent Van Quickenborne.

Un mandat d'arrêt européen avait été délivré contre le prédicateur, fiché S et mis en cause en France pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République et "incitant à la haine". Les autorités avaient priviligié la piste d'une fuite en Belgique.

Un arrêté suspendu puis confirmé

Son arrêté d'expulsion pris le 28 juillet dernier, avait été suspendu par le tribunal administratif de Paris début août, avant d'être finalement confirmé par le Conseil d'État fin août.

Dans l'arrêté, il lui est reproché "un discours prosélyte émaillé de propos incitant à la haine et à la discrimination et porteur d'une vision de l'islam contraires aux valeurs de la République".