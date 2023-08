La Feria de Dax sous haute surveillance après la mort d'un quadragénaire à Bayonne fin juillet

Les autorités organisatrices en charge de la Feria de Dax, qui se déroule ce weekend du 12 et 13 août, ont assuré que "tout est mis en place" pour éviter un nouveau drame comme observé à Bayonne fin juillet, où un homme a été agressé mortellement en marges des traditionnelles fêtes.

La Feria de Dax (Landes), qui attire plus de 800.000 "festayres" (festivaliers) chaque année pendant cinq jours, s'ouvre vendredi sous une vigilance accrue, après l'agression mortelle d'un homme aux Fêtes de Bayonne fin juillet.

"La sécurité est notre priorité", ont insisté vendredi dernier la préfète des Landes, le maire de Dax (centre droit) et le procureur de la République, lors de la présentation du dispositif, au lendemain du décès d'un homme de 46 ans roué de coups le premier soir des festivités à Bayonne, le 26 juillet.

La police recherche toujours les suspects, trois hommes que la victime avait surpris en train d'uriner devant sa porte.

"Tout est mis en place pour qu'un tel événement ne se reproduise pas", a déclaré jeudi le maire de Dax Julien Dubois, tout en gardant l'esprit des Fêtes, avec les bandas, bodegas, spectacles, courses landaises et la tauromachie.

Près de 270 agents des forces de sécurité (policiers, gendarmes, militaires du réseau Sentinelles, CRS) sont déployés en moyenne chaque jour de la Feria, accompagnés d'autant de pompiers, médecins, Samu et bénévoles de la Croix-Rouge.

Le procureur veut faire preuve de fermeté

La Ville de Dax mobilise "61 caméras de surveillance", un dispositif "étoffé" exceptionnel, a détaillé Julien Dubois.

"Je garantis une réponse pénale immédiate", a de son côté déclaré le procureur de la République à Dax, Benoît Fontaine, qui renforce ses effectifs d'astreinte.

Deux magistrats et un greffe sont entièrement consacrés du 11 au 15 août à "tous les faits de violences propres à la Feria", notamment les agressions sexuelles ou sexistes, et les viols, "une des priorités" du parquet de Dax.

Un homme jugé pour aggression sexuelle en 2022

Le poste de commandement opérationnel permet de visionner les images en temps réel, et aux forces de l'ordre "d'intervenir le plus rapidement possible", a expliqué le maire de Dax.

En 2022, un homme a été jugé en comparution immédiate pour une agression sexuelle, "grâce à la vidéosurveillance", mais il n'y a pas eu "d'enquête ouverte pour viol", selon le parquet. En tout, 17 personnes ont été placées en garde à vue selon les chiffres du parquet de Dax.

A Bayonne, où les fêtes annuelles ont connu cette année une fréquentation record de 1,3 million de "festayres", cinq enquêtes pour viols ont été ouvertes cette année

Lors des fêtes de Mont-de-Marsan, achevées une semaine plus tôt, le parquet avait signalé deux suspicions de viol et d'agression sexuelle.