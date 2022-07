"La justice a besoin d’être modernisée" selon l'avocat Charles Consigny

Un sondage publié ce week-end dans le Journal du Dimanche montre que 73% des Français estiment que la justice française "fonctionne mal". Un avis partagé par l'avocat Charles Consigny, membre des "Grandes Gueules" sur RMC, qui estime que c'est autant un problème d'effectif que de temps de travail.

Une large majorité de Français (73%) estime que l'institution judiciaire "fonctionne mal". Un chiffre qui n'a jamais été aussi haut depuis 60 ans, selon un sondage IFOP pour le Journal du Dimanche. Les sondés sont 65% à estimer que les juges ne sont "pas assez sévères", un chiffre encore bien plus élevé chez les sympathisants de la "droite radicale" (82%). Un constat que partage l’avocat Charles Consigny.

Et si la justice est si lente, c’est aussi de la faute des avocats, assume-t-il. “Il faut être juste, les avocats ont parfois leur responsabilité dans les délais judiciaires. Ils ne le disent jamais à leurs clients mais ça arrive souvent que les avocats ne soient pas à jour au moment où arrive l’audience et donc demandent un report ou un renvoi pour avoir le temps de préparer le dossier”, appuie-t-il.

Malgré tout, ces lenteurs répétées font que la justice est aujourd’hui extrêmement engorgée.

“Ce n’est pas du tout satisfaisant parce que, quel que soit le domaine, ça peut devenir parfois une justice expéditive. En pénal, c’est le cas dans beaucoup de domaines. Et sinon, c’est une justice qui n’est plus rendue, c’est-à-dire sans accès aux juges. Et c’est notamment le cas au civil”, ajoute Charles Consigny.