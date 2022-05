Le chanteur Jean-Luc Lahaye, soupçonné de viol sur mineures, remis en liberté

Le chanteur Jean-Luc Lahaye, incarcéré depuis novembre dans une enquête pour viol et agression sexuelle de deux mineures, a été remis en liberté ce mardi et placé sous contrôle judiciaire.

Jean-Luc Lahaye remis en liberté. Cette libération fait suite à une nouvelle demande formulée par ses avocats. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a accédé à cette demande, allant ainsi à l'encontre des réquisitions du parquet général. Fait rare.

Jean-Luc Lahaye a été mis en examen le 5 novembre 2021 par une juge d'instruction de Paris pour "viol, viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineur" et "abus de faiblesse". Placé en détention provisoire, il avait aussitôt déposé une demande de mise en liberté qui avait été rejetée fin novembre par la cour d'appel.

Jean-Luc Lahaye est sorti libre de la prison de la Santé, placé sous contrôle judiciaire avec plusieurs conditions: une caution de 20.000 euros, l'obligation de résider à Paris et l'interdiction de contacter les protagonistes du dossier. Cette demande de mise en liberté est accordée en appel, après un premier refus fin novembre.

La question de l'emprise au coeur de l'enquête

Depuis, d'après les informations de BFMTV, les avocats du chanteur de 69 ans ont versé au dossier plusieurs pièces qui affaiblissent la version d'une des deux plaignantes. La question de l'emprise de l'ancienne vedette sur les adolescentes est au cœur de cette enquête. Deux très jeunes fans absolues du chanteur lui reprochent (à partir de 2013), des relations sexuelles imposées "très brutales voire sadomasochistes" de leurs 15 à leurs 17 ans, comme l'avait révélé le journal Le Parisien.

Face à elles, le chanteur, déjà condamné pour des infractions sur mineurs, reconnait l'existence de relations sexuelles mais invoque un contexte amoureux et consenti. Le chanteur de variétés a déjà été condamné pour des infractions sur des mineurs en 2007 et 2015.