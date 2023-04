Le Mans: un appel à témoins lancé après la mort d'un enfant de 4 ans, renversé par un chauffard

Le jeune Jawed (4 ans) est mort ce lundi après avoir été percuté par une voiture au pied de son immeuble, au Mans (Sarthe). Le chauffard a pris la fuite et n'a pas encore été retrouvé. Un appel à témoins a été lancé.

Un appel à témoins a été lancé ce mardi par la police, au Mans (Sarthe), après la mort d'un enfant de 4 ans la veille. Le petit garçon, qui se trouvait au pied de son immeuble, a été percuté par une voiture qui roulait à vive allure. Pris en charge par les secours, il est mort sur le chemin de l'hôpital.

Le chauffard, qui a pris la fuite, est activement recherché. L'accident a eu lieu dans le quartier des Sablons, aux abords d'écoles et de parcs. Dans le quartier du petit Jawed, l'émotion est partout.

“Je suis choqué de voir un petit de 4 ans se faire culbuter par une voiture et que le mec fasse un délit de fuite, c’est inadmissible”, indique un habitant. “On est hyper triste, hyper peiné, il y a une famille qui est décimée”, ajoute une autre.

“Quand on habite dans un quartier avec un parc de jeux en bas, on n’est pas censé risquer de perdre son enfant quand il traverse pour s’y rendre”, appuie cette mère de famille, qui a cinq enfants. Son plus jeune est à peine plus âgé que Jawed.

Pas de rassemblement voulu par la famille

Ce parc de jeux, Eric le connaît bien. Depuis son appartement, il voit souvent les enfants jouer entre eux. Deux dos d'âne ont été installés par la mairie, après de nombreuses demandes des riverains. Mais ça ne suffit pas. "C’est dangereux, dans le sens où les gens qui passent, ici, passent le premier dos d’âne puis accélèrent pour passer le deuxième”, assure-t-il.

La zone est aussi limitée à 30 km/h, mais rien n'y change. Marion habite à côté de la rue de Turquie depuis plus de 20 ans. Tous les jours, elle voit passer les chauffards.

“Comme c’est une ligne droite, ils se permettent d’aller à toute vitesse. Ils se donnent le droit”, déplore-t-elle.

De son côté, la famille de Jawed n’appelle à aucun rassemblement ou marche blanche avant ce week-end. Le véhicule recherché est un petit modèle de la marque Citroën ou Peugeot, de couleur gris clair métallisé.