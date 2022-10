Les vols de voiture en hausse: quels sont les modèles les plus visés?

Après une baisse régulière pendant plus de 10 ans, les vols de voiture repartent à la hausse. Et les véhicules les plus prisés sont aussi les plus vendus.

Les vols de voiture repartent à la hausse. Après une baisse régulière des vols de véhicules, presque divisés par deux entre 2008 et 2020, ce nombre est resté stable en 2021, avec 122.700 vols enregistrés par le ministère de l'Intérieur.

Mais la fréquence des vols est hallucinante: on recense un vol toutes les 5 minutes en France et 3,6% des véhicules sont volés, selon le baromètre SRA (sécurité et réparation automobile).

Géographiquement, un véhicule sur cinq est volé dans les Bouches-du-Rhône, Paris ou dans le Nord, des départements qui représentent à eux seuls 19% des vols, selon le groupement Argos, qui rassemble la plupart des assureurs.

Quid du taux de résolution des vols?

Seuls 38% des véhicules volés en France en 2021 ont été retrouvés, la plupart du temps au cours du mois suivant le vol. Si on regarde seulement les voitures retrouvées: 30% le sont au cours de la première semaine suivant le vol, 57% des véhicules le sont au cours du premier mois

Quelles sont les voitures les plus volées ?

Parmi les voitures les plus volées, on retrouve les best-sellers Renault Clio IV, Peugeot 3008 II et Peugeot 208 en tête du classement.

Ramenés à leurs volumes de ventes, c'est le SUV DS7 Crossback, le Range Rover IV, le Range Rover Sport, ainsi que les SUV Peugeot 3008 et 5008 qui intéressent le plus les voleurs. Ces vols coutent près de 500 millions chaque année aux assureurs