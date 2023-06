Lyon: cinq personnes arrêtées pour un vaste trafic d’héroïne

INFO RMC. Les enquêteurs de l’OFAST, l’office anti-stupéfiants, viennent d’interpeller cinq suspects dans la banlieue lyonnaise. Ils ont également saisi 20 kg d’héroïne pure et plusieurs armes à feu.

Ce trafic d’héroïne durait depuis plusieurs mois et était orchestré depuis la Turquie. Jeudi matin, les policiers de l’antenne OFAST de Lyon ont arrêté cinq personnes soupçonnées d’être impliquées dans ce réseau d’importation et de revente d’héroïne, selon les informations recueillies par RMC. Ce coup de filet est intervenu après de longues opérations de repérages et surveillances policières pour identifier les protagonistes.

C’est en pleine zone industrielle à Corbas, près de Lyon, que les policiers ont investi ce jeudi l’entrepôt d’une société de vente de produits halal. A l’intérieur, quatre premiers suspects ont été interpellés dans ce qui ressemble à un laboratoire d’assemblage et conditionnement de la drogue. Sur place, les enquêteurs de la police judiciaire ont en effet saisi 20 kg d’héroïne pure ainsi que 70 kg de produits de coupe.

Un "chimiste" parmi les personnes arrêtées

Revendue au détail, cette drogue aurait rapporté plus de 2,5 millions d’euros aux trafiquants. Un cinquième homme a été arrêté dans la foulée chez lui. Lors des perquisitions, les policiers ont également mis la main sur une demi-douzaine d’armes à feu, des pistolets de différents calibres ainsi que leurs munitions.

Les cinq suspects ont été placés en garde à vue. Ils sont pour la plupart âgés d’une trentaine d’années et déjà bien connus des services de police, notamment pour trafic de drogue. Parmi les personnes arrêtées figure aussi un homme de 55 ans venu de Turquie depuis peu de temps et soupçonné d’être le "chimiste" du trafic, selon les précisions obtenues par RMC.

Au cours de leurs premiers interrogatoires, les suspects auraient nié les faits qui leur sont reprochés. Leurs auditions se poursuivent dans cette enquête dirigée par un juge d’instruction de la JIRS de Lyon. L’an dernier, les différents services d’enquête français ont saisi 1,4 tonne d’héroïne au total. Un chiffre en hausse de 8% par rapport à l’année 2021.