Lyon: des propriétaires condamnés à dédommager les squatteurs de leur immeuble

Le tribunal judiciaire de Lyon a condamné des propriétaires à payer des dommages et intérêts à leurs squateurs ce mardi.

Des squatteurs avaient attaqué en justice des propriétaires, réunis au sein d'une société, après avoir été délogés d'un immeuble fin janvier dans le 9e arrondissement de Lyon (Rhône). Ils estiment avoir été exclus précocement, avant la fin de la trêve hivernale. Le 23 janvier, après une brouille lors de leur absence dans l'immeuble, la propriétaire en avait profité pour changer les serrures.

"On a oeuvré et récupéré les lieux qui étaient vides. On a mis une société de sécurité sur place pour reprendre notre bien et sécuriser le quartier qui était devenu dangereux", avait témoigné une des propriétaires sur BFM Lyon fin février, dénonçant également la dégradation des lieux.

Pas de réintégration des lieux

Ce mardi 14 mars, cette société de propriétaires a finalement été condamnée par la justice qui a jugé "irrégulière" la procédure de "reprise des lieux diligentée le 23 janvier", comme le rapporte Le Progrès. Le tribunal judiciaire de Lyon a relevé que la propriétaire a repris possession des lieux avant le 31 mars, date de la fin de la trêve hivernale.

Les plaignants ont ainsi obtenu 2.000 euros de dommages et intérêts et 1.000 de remboursement de frais de justice. Ils ont en revanche été déboutés de leur demande de réintégrer les lieux qu'ils squattaient. Les avocats de la société condamnée se réservent encore la possibilité de déposer un appel de cette décision.