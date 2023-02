Marseille: des points de deals référencés sur Google Maps

Les points de deal d'une cité de Marseille sont désormais référencés sur Google Maps et les consommateurs peuvent librement y laisser leur avis.

On connaissait déjà les campagnes de pub sur les réseaux sociaux, les offres promotionnelles et les contrats de vivre-ensemble entre habitants et dealers. Désormais, les points de deal apparaissent sur Google Maps. A Marseille, certains lieux du trafic de drogue sont en effet référencés et les utilisateurs peuvent leur accorder des notes et laisser un avis en commentaire.

C'est le cas notamment de "la frappe à Yoda", référencé sur le moteur de recherche comme un magasin bio, et de son voisin, le "coffeemaga", cité Paternelle, aux Arnavaux, dans les quartiers nord de la cité phocéenne.

"Un temps d'avance que la police n'a pas"

Si l'histoire peut sembler cocasse, elle s'inscrit dans une logique commerciale toujours plus poussée de la part des dealers face à une consommation qui ne se tarit pas. "Je ne consomme pas ce type de produit mais je trouve qu'il faut légaliser", plaide la présidente de l'Association Marseille en colère Kaouther Ben Mohamed dans "Les Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story.

"Dans tous les cas, c'est consommé y compris dans les beaux quartiers et par nos dirigeants. Ces jeunes sont des chefs d'entreprise et innovants, on le voit encore", note-t-elle.

"Depuis le début, ces jeunes qui dealent sont super malins, utilisent les réseaux sociaux et ont toujours un temps d'avance que la police n'a pas", abonde l'ex-ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari. "Cela pose aussi la question de savoir comment lutter contre ces outils numériques détournés à de telles fins", s'interroge-t-il.

Un adolescent de 17 ans tué dans cette cité

Mais sur le terrain, cette logique commerciale se traduit par des rivalités entre dealers aux conséquences dramatiques. Justement, dans cette cité de la Paternelle, gangrénée par le trafic de drogue, un adolescent de 17 ans est mort de ses blessures après avoir été frappé à coups de couteaux dans la nuit de mardi à mercredi, a appris l'AFP.

C'est également dans cette cité de la Paternelle que la première fusillade de l'année sur fond de trafic de drogue a eu lieu le 1er janvier vers 1h30 du matin, près du point de deal du Vieux Moulin, objet d'une guerre de territoire entre bandes rivales.

À Marseille, l'année 2022 a été particulièrement meurtrière avec 32 victimes d'homicides en bande organisée selon les chiffres du parquet, alors que la préfecture de police de Marseille a recensé 31 morts par balle dans des règlements de comptes liés au trafic de drogue.