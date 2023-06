Mort d'Iris: le suspect placé sous mandat de dépôt criminel

Poursuivi pour le meurtre d'Iris, une jeune de 23 ans retrouvée morte dans le Morbihan fin mai, le suspect a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel, mercredi.

Le suspect du meurtre d'Iris, déjà condamné pour viol, a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel, après avoir été présenté au juge des libertés et de la détention de Lorient, mercredi, a annoncé le procureur de la République Stéphane Kellenberg.

Poursuivi pour le meurtre d'Iris, survenu fin mai dans le Morbihan, le suspect souhaitait un délai supplémentaire pour sa défense. Il est mis en examen pour "meurtre précédé ou accompagné d'un viol" et "enlèvement, séquestration". L'homme a été identifié grâce aux images de vidéosurveillance.

Le suspect nie "toute infraction"

Le corps d'Iris avait été retrouvé sans vie à Lanester, dans le Morbihan, fin mai. L'ADN du suspect a été retrouvé sous les ongles de la victime au moment de l'autopsie.

Le mis en cause "convenait – après l’avoir nié – qu’il l’avait vue ivre et inanimée, l’avait relevée et chargée à bord de son fourgon, tout en affirmant désormais qu’il s’agissait de l’aider, avant de lui dire de partir. Il niait toute infraction commise à son encontre, mais reconnaissait qu’elle avait dû le griffer", a précisé le procureur de la République.

L'homme de 49 ans avait déjà été condamné pour viol pour des faits commis en 2001, avant d'être libéré en juillet 2018, après six années passées derrière les barreaux. L'homme "restait toujours suivi dans le cadre de l'application des peines et du suivi socio-judiciaire" et les experts n'avaient relevé "aucun élément quant à un éventuel risque de récidive", a souligné Stéphane Kellenberger.

L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Rennes.