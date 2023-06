Meurtre d’Iris: comment les enquêteurs ont identifié le suspect, déjà condamné pour viol

Après le meurtre d’Iris (23 ans), dont le corps a été retrouvé à Lanester (Morbihan) fin mai, un suspect de 49 ans, déjà condamné pour viol, a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre précédé ou accompagné de viol. Son véhicule a été identifié grâce à la vidéosurveillance.

On en sait plus sur l'enquête et le profil du suspect mis en examen la semaine dernière après le meurtre d'Iris. Le corps de cette jeune femme de 23 ans, qui avait disparu à Lorient, avait été retrouvé par des promeneurs dans les eaux du Blavet, à Lanester (Morbihan), fin mai. Cet homme de 49 ans est déjà connu de la justice, il avait notamment été condamné pour viol en 2015. Son ADN a été retrouvé sous les ongles de la victime selon le procureur de la République de Lorient. Le mis en cause, lui, nie tous les faits...

Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration, homicide volontaire précédé ou accompagné d'un viol a été ouverte. Le procureur de Lorient, Stéphane Kellenberger, est revenu ce lundi sur les circonstances qui ont permis de remonter jusqu'à cet homme la semaine dernière.

Aucun élément sur un risque de récidive

Sur les vidéos de surveillance cette nuit-là, on distingue Iris, visiblement alcoolisée, assise sur un muret en centre-ville de Lorient, avec un proche. Un homme rôde autour d'eux. "Alors qu’Iris était en difficulté visible, chutant au sol, l’homme s’approchait d’elle et la chargeait littéralement sur son épaule, l’emportant alors hors du champ de la caméra. Quelques secondes plus tard, un fourgon type Master tous feux éteints passait devant la vidéo", explique le procureur.

C'est grâce à ce véhicule que les enquêteurs retrouvent le suspect: son propriétaire est un homme de 49 ans, déjà condamné notamment pour viol, sorti de prison en 2018. Il était toujours sous suivi socio-judiciaire. "Dans ce cadre, les experts, psychiatres en particulier, n’avaient relevé lors de leur évaluation périodique aucun élément quant à un éventuel risque de récidive", indique le procureur.

En garde à vue, le suspect nie d'abord avoir vu Iris. Mais face à la présence de son ADN sous ses ongles, il finissait par déclarer l'avoir aidée. Il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre précédé ou accompagné de viol.