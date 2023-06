Mort de Karine Esquivillon: son mari mis en examen pour "meurtre sur conjoint" et écroué

Michel Pialle, le mari de Karine Esquivillon, retrouvée morte, dans la nuit de jeudi à vendredi, deux mois et demi après sa disparition, a été mis en examen pour meurtre sur conjoint, a annoncé l'avocat de ce dernier.

Après les aveux et la découverte du corps, place à la justice. Le mari de Karine Esquivillon, Michel Pialle, a été mis en examen pour "meurtre sur conjoint" a annoncé l'avocat de ce dernier. Il a été immédiatement écroué a complété Me Antoine Ory. qui ajoute que son client a "décidé de s'expliquer" et "a donné sa version consistant à expliquer que c'est un accident", a-t-il ajouté dans une courte allocution devant les journalistes.

"Michel Pialle a indiqué avoir tué son épouse le 27 mars 2023 d'un coup de carabine 22 Long Rifle équipée d'un silencieux. Il a indiqué qu'il n'avait pas vu que la carabine, qu'il prenait en photo en vue de sa mise en vente sur internet, était chargée et que le coup de fusil était parti accidentellement" a confirmé dans un communiqué la procureure de la République de la Roche-sur-Yon, Emmanuelle Lepissier.

"Le coup de fusil est parti accidentellement" explique le mari

"Selon ses explications Karine Esquivillon, blessée au flanc gauche, est décédée très rapidement après lui avoir demandé de faire appel aux services de police et qu'il ait essayé de la ranimer. Il a indiqué qu'il avait ensuite pris peur et était allé déposer le corps de son épouse dans un terrain privé à proximité de la commune de Challans et avait jeté l'arme dans le lac de Maché" poursuit la procureure confirmant sa mise en examen et sa détention provisoire.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les gendarmes ont retrouvé le corps de son épouse, qui avait été déclarée disparue le 27 mars dernier, dans un bois à quelques kilomètres du domicile du couple. Le corps a été retrouvé sur indications de son mari, qui a avoué aux enquêteurs avoir tué son épouse.