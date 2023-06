Le corps de Karine Esquivillon retrouvé après les aveux de son mari: ce que l'on sait

En garde à vue, Michel Pialle a reconnu avoir tué sa femme Karine Esquivillon, avant de conduire les gendarmes à sa dépouille. Pendant deux mois, l'homme âgé de 51 ans avait multiplié les versions quant à la disparition de son épouse, les gendarmes constatant de nombreuses incohérences dans ses différents récits.

Le corps de Karine Esquivillon, 54 ans, a été retrouvé dans la nuit de jeudi à vendredi dans un bois de Vendée, deux mois et demi après sa disparition, le 27 mars. C'est sur les indications de Michel Pialle son mari, placé en garde à vue mercredi, que les gendarmes ont découvert le corps de Karine Esquivillon, dans un bois près de Challans, à une dizaine de kilomètres du domicile familial.

Quand Michel Pialle parlait publiquement d'un départ "volontaire"

Jusqu'ici, Michel Pialle, 51 ans, avait contesté toute implication dans la disparition de sa femme le 27 mars dernier. Devant les enquêteurs, selon Le Parisien, il avait dans un premier temps assuré qu'ils se trouvaient chez eux sans leurs enfants la nuit de la disparition de Karine Esquivillon, expliquant aussi aux médias, dont BFMTV, qu'elle s'était évaporée "volontairement" sans donner d'explication et qu'il était persuadé qu'elle allait revenir.

Une fuite volontaire que Michel Pialle n'aurait pas vue, trop occupé à chercher le chat dans leur jardin. Mais devant les enquêteurs, le marie de Karine Esquivillon avait aussi raconté avoir couru derrière une voiture, une version à des années-lumière de la première.

La disparition signalée six jours après, le téléphone de Karine qui se rallume

Ce sont ces incohérences qui ont fait douter les enquêteurs, alors que Michel Pialle n'a signalé la disparition de sa femme que le 3 avril, soit six jours après son supposé départ. Selon Le Parisien et BFMTV, les enquêteurs se sont également rendus compte que le supposé SMS envoyé le jour de sa disparition par Karine Esquivillon pour justifier son départ, avait déjà été envoyé une première fois de son portable le 14 mars avant d'être effacé, laissant penser à un acte prémédité.

Le téléphone de Karine Esquivillon avait fini par être retrouvé fortuitement le 9 avril dernier, à trois kilomètres à peine du domicile familial. En exploitant les données, les enquêteurs s'étaient rendu compte que celui-ci avait été éteint et rallumé à plusieurs reprises entre le 27 mars et le 9 avril. Coïncidence troublante, à chaque fois qu'il avait été rallumé, exclusivement quand les enfants du couple étaient à l'école, il avait activé les mêmes bornes téléphoniques que celui de Michel Pialle, comme si ce dernier s'était trouvé près du téléphone de sa femme à chaque fois qu'il émettait.

Les doutes des proches de Karine Esquivillon

Du côté des proches de Karine Esquivillon aussi, les doutes ont vite fleuri. Rapidement après sa disparition, plusieurs d'entre eux ont assuré qu'elle ne serait jamais partie sans donner de nouvelles à ses enfants. Michel Pialle aurait également évoqué être séparé de sa femme depuis trois ou quatre ans mais continuer à vivre sous le même toit. Une rupture dont personne, pas même leurs enfants, n'aurait entendu parler.

Devant les gendarmes, des proches du couple auraient assuré avoir déjà vu Michel Pialle, tireur sportif qui possédait trois armes, pointer une arme sur sa femme.

Une personnalité trouble

Nombreux sont les proches de Karine Esquivillon et Michel Pialle à témoigner de la personnalité trouble de ce dernier. Le brocanteur en ligne avait déjà été condamné plusieurs fois pour escroquerie, faisant croire à sa famille et sa belle-famille avoir de grosses rentrées d'argent.

Dans le cadre d'un premier divorce, des proches de Michel Pialle avaient témoigné en faveur de son ex-épouse alors que le couple se disputait la garde des enfants. Les magistrats, qui avaient prononcé le divorce en 2003, avaient alors évoqué "une personne dangereuse pour ceux qui l’entourent, usant de faux documents (…) pour escroquer ceux qui le côtoient", révèle Le Parisien.

Au lendemain de la disparition de sa femme, Michel Pialle serait arrivé en retard à l'école de ses deux plus jeunes enfants de 12 et 14 ans, "sale et transpirant", selon plusieurs témoignages.

Michel Pialle évoque un accident

Ce sont tous ces éléments qui ont conduit les gendarmes à placer Michel Pialle en garde à vue mercredi. C'est devant les enquêteurs qu'il a fini par révéler l'emplacement du corps de sa femme. Aux gendarmes, il aurait évoqué un accident, assurant avoir tué sa femme alors qu'il nettoyait l'une de ses armes, faisait accidentellement feu sur elle.

Il doit désormais être présenté à deux juges d'instruction ce vendredi avant une éventuelle mise en examen et un placement en détention provisoire.