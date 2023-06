Mort de Nahel: le choc dans son quartier du Vieux-Pont, à Nanterre

Dans le quartier du Vieux-Pont à Nanterre, où vivait Nahel (17 ans), tué par un tir de policier après un refus d'obtempérer, c'est le choc. Dans ce lieu habituellement plein de vie, le silence s'est installé. Beaucoup d'habitants espèrent un retour au calme dans la ville.

Si Nanterre s’est embrasé, une nouvelle fois, mercredi soir, après la mort de Nahel, tué par un policier après un refus d’obtempérer, dans le quartier Vieux-Pont où résidait le jeune homme, c'est plutôt un silence lourd et assourdissant qui règnait dans la journée.

Dans le grand parc, juste à côté des immeubles, le terrain de basket est désert. Mardi après-midi, encore, beaucoup d'habitants passaient par ici, des enfants y jouaient sous les yeux de leurs mamans. Mais mercredi, plus personne ou presque.

Le centre de loisirs, qui sert aussi de maison de quartier, un vrai lieu de vie d'habitude, a été brûlé dans la nuit de mardi à mercredi. Des carcasses de voitures calcinées sont encore visibles dans la rue. Des policiers casqués, armés, patrouillent régulièrement dans les petites rues du quartier.

Des petits groupes de quatre ou cinq habitants se font et se défont. Les conversations sont discrètes. "En temps normal, c'est un quartier calme, vivant", soufflent des voisins, marqués par les affrontements nocturnes.

"Ça a été très compliqué pour les habitants de Nanterre. La ville a été encore saccagée. Je suis très émue. Bien évidemment, je comprends la colère des jeunes, des habitants, et je la partage tout à fait. Nahel n’aurait jamais dû mourir, pas dans ces circonstances en tout cas. On ne peut pas mourir comme ça. Mais il est temps que cela s’apaise”, explique sur RMC, Rossana Morain, fondatrice et directrice du Centre d'action sociale et culturel de Nanterre.