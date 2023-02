"On a l'impression de s'essouffler": des magistrats toulousains s'alarment du manque de moyens de la justice

Le procureur de la République de Toulouse et le président du tribunal judiciaire ont pointé le manque de moyens de la justice toulousaine. Il faudrait 30 à 45 juges supplémentaires au tribunal judiciaire et sept magistrats au parquet pour travailler "convenablement".

Le procureur de la République de Toulouse et le président du tribunal judiciaire (TJ) se sont alarmés jeudi du manque chronique de moyens de leur juridiction, décrite comme au bord de "l'essoufflement", lors d'une conférence de presse.

"On a l'impression de s'essouffler un peu. On obtient des moyens, mais le décalage est tellement grand entre la réalité et le besoin que ces moyens passent inaperçus", a déploré le procureur de Toulouse, Samuel Vuelta Simon.