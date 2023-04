"On va attendre combien de drames?": des victimes du gaz réclament des détecteurs obligatoires

Après le drame de l'immeuble qui s'est effondré à Marseille, l'association des victimes et rescapés de l'explosion de la rue de Trévise, en janvier 2019 à Paris, demande la mise en place de détecteurs de gaz. Sa présidente était l'invitée de RMC, ce lundi matin.

C'est un drame qui a réveillé de mauvais souvenirs. Après l'effondrement d'un immeuble à Marseille la semaine dernière, faisant huits morts, trois associations de victimes (Victimes et rescapés de l'explosion de gaz de la rue de Trévise, Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, et Trévise Ensemble) estiment que la sécurité du réseau gazier est insuffisante en France et réclament des mesures.

"On ne se rend pas compte que le gaz tue": invitée de "Charles Matin" sur RMC et RMC Story, Linda Zaourar, la présidente de l'association de victimes et rescapés de l'explosion de la rue de Trévise en janvier 2019 à Paris, réclame l'obligation d'installer des détecteurs de gaz dans les logements. "C'est comme un détecteur de fumée", qui se met à sonner lorsqu'il repère une fuite de gaz.

Des appareils qui coûtent entre 10 et 30 euros

En 2019, une violente explosion due à une fuite de gaz avait fait quatre morts, 66 blessés et près de 400 sinistrés, rue de Trévise, dans le IXe arrondissement de Paris. Encore traumatisée, Linda espère voir la législation changer. "On pense que ça ne peut arriver qu'aux autres, mais non. Nous avons été victimes rue de Trévise, d'autres l'ont été à Marseille."

On va attendre combien de drames pour enfin s'emparer du sujet ?", lance-t-elle.



Selon la présidente de l'association, ces drames pourraient être évités grâce à ces détecteurs. "Les détecteurs de gaz, il y en a partout, donc je pense que les professionnels peuvent s'équiper facilement", explique-t-elle. Outre ces appareils, coûtant entre 10 et 30 euros, Linda Zaourar évoque également d'autres solutions, comme une électrovanne, permettant de fermer directement la canalisation de gaz en cas de fuite.

Pour le moment, le gouvernement ne s'est pas exprimé à ce sujet. Le député Renaissance de Paris Sylvain Maillard s'est saisi du dossier. Dimanche après-midi, une centaine de personnes se sont rassemblées à Marseille pour rendre hommage aux victimes.