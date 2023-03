"Ordure": une "gilet jaune" sera jugée pour avoir insulté Emmanuel Macron sur Facebook

Selon La Voix du Nord, Valérie est accusée d'outrage après avoir écrit divers messages d'insultes envers le président de la République Emmanuel Macron, dont le degré de violence fait débat.

"Macron ordure", une insulte qui vaut une convocation devant le tribunal? Une figure des "gilets jaunes" dans la région de Saint-Omer, très active sur les réseaux sociaux, est accusée d'outrage et insulte envers le président de la République.

Comme le raconte le quotidien régional La Voix du Nord, trois policiers ont toqué à la porte du domicile de Valérie vendredi matin pour la conduire en garde à vue. Ce qu'on lui reproche? D'avoir écrit "Macron ordure" sur le mur de l'enceinte du dépôt de déchet d'Arques qui était bloqué dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites.

Un problème de correcteur automatique selon elle

Prise en photo souriante devant cette inscription, elle assure en revanche ne pas en être à l'origine, malgré des messages qu'elle postait sur les réseaux sociaux utilisant des termes similaires.

"L'ordure va vous parler demain à 13h, pour les gens qui ne sont rien. C'est toujours à la télé qu'on retrouve les ordures", écrivait-elle sur Facebook.

Elle assure dans une justification hasardeuse faite aux policiers qu'elle voulait faire un jeu de mots avec "or" et "dur" et que c'est le correcteur automatique qui a corrigé en "ordure".

Valérie sera finalement présentée au procureur, qui lui a annoncé qu'elle serait jugée le 20 juin pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Une procédure "peu souvent déclenchée", reconnait le commissaire de la circonscription de Saint-Omer à La Voix du Nord.