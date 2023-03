EN DIRECT Retraites: Elisabeth Borne invite les syndicats, la grève impacte toujours les carburants

Sabrina Agresti-Roubache, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, porte-parole du groupe, sur RMC:

"(Une rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats pour parler des retraites ?) Absolument, je pense qu’ils le feront. La Première ministre et surtout le président de la République ont eu raison de chercher encore et encore, malgré le 49.3 et tout le reste, à apaiser. Il faut prendre la main tendue des syndicats. On arrive au bout de quelque chose. Il y a un essoufflement. Il faut se poser et discuter. (…) C’est le bon moment. Il n’y a pas de mot interdit. Toutes les portes se rouvrent. On parle de la réforme des retraites, mais il y aura derrière la réforme du travail. Il n’y aura pas de pause. Au contraire, c’est le moment de travailler."