Près d'une tonne de drogues saisie dans l'agglomération lyonnaise et dans la Drôme

Une série d'opérations ont permis de saisir depuis mai près d'une tonne de drogues, surtout cannabis, mais aussi cocaïne et héroïne, pour une valeur marchande de plus de 8,3 millions d'euros, autour de Lyon et dans la Drôme, a annoncé la police mercredi.

Douze personnes, "mises en cause dans quatre trafics distincts de stupéfiants orchestrés depuis l'agglomération lyonnaise", ont été interpellées par les enquêteurs de l'office anti-stupéfiants (OFAST) de la police judiciaire de Lyon. Neuf ont été écroués, trois placées sous contrôle judiciaire.

L'opération a permis de saisir "près de 910 kg de résine de cannabis, 14 kg de cocaïne, 4 kg d'héroïne", selon le communiqué de la Direction zonale de la Police Judiciaire (DZPJ) Sud-Est.

Plusieurs opérations

"Les premiers à tomber dans les mailles du filet sont les chauffeurs de deux véhicules remontant d'Espagne par l'A7, surveillés par les enquêteurs et interceptés le 5 mai sur la commune de Givors (Rhône) alors qu'ils roulaient en convoi", détaille le communiqué. Sont alors saisis 382 kg de résine de cannabis conditionnés dans 11 valises.

Le 8 mai, après quatre mois d'enquête, "deux trafiquants de l'agglomération lyonnaise et de deux transporteurs originaires du Nord" sont arrêtés "à la faveur d'une livraison réalisée en périphérie lyonnaise". Sont confisqués 14 kg de cocaïne, "quatre armes, un gilet pare-balles, une centaine de munitions, un véhicule".

Jeudi dernier, les policiers démantèlent un "réseau d'écoulement d'héroïne sur l'agglomération lyonnaise" après plusieurs mois de surveillance, "avec l'interpellation de la tête du trafic et d'une de ses nourrices chez qui il coupait l'héroïne", selon la même source.

Plus de 156 tonnes de drogue saisies en 2022

Vendredi en soirée, un convoi remontant d'Espagne composé d'une berline et un fourgon "équipé d'une cache aménagée" est intercepté sur l'A7 dans la Drôme. 527 kg de résine de cannabis sont récupérés par les policiers dans 15 valises.

"Si ces interpellations et ces saisies massives révèlent l'importante activité de l'antenne OFAST de Lyon dans la lutte contre toutes les formes de trafic de stupéfiants, elles mettent également en lumière l'importance du marché rhodanien et la puissance des réseaux qui y sévissent", conclut la DZPJ Sud-Est.

En 2022, plus de 156 tonnes de drogue ont été saisies en France dont 128 tonnes de cannabis, selon le ministère de l'Intérieur.