Procès en appel du féminicide de Julie Douib: Bruno Garcia condamné à la perpétuité

Bruno Garcia a été reconnu coupable, ce vendredi soir, de l'assassinat de son ex-compagne Julie Douib et condamné en appel à la prison à perpétuité assortie d'une peine de sureté de 22 ans. Comme en première instance, il a également été déchu de son autorité parentale sur ses deux enfants.

La peine maximale. La cour d'appel d'Ajaccio a reconnu la préméditation et prononcé, comme en première instance, la peine maximale contre Bruno Garcia, dans le meurtre de son ex-compagne, Julie Douib. Au moment du verdict, Bruno Garcia a tremblé mais n'a pas dit un mot. De l'autre côté de salle, les parents et le frère de Julie Douib se sont enlacés, soulagés par ce verdict qui reconnait le calvaire de la jeune femme de 34 ans.

"Il a été reconnu qu'il était dangereux. Je remercie la justice d'avoir pris conscience qu'il fallait en arriver là puis on va reprendre notre vie en main. On va essayer de se reconstruire avec Jordan, son fils, Violette et surtout les enfants" explique le père de la victime, Lucien Douib.

Autorité parentale déchue

Bruno Garcia a été déchu de son autorité parentale. La cour a estimé qu'il privilégiait son intérêt à celui de ses fils de 12 et 14 ans et qu'il n'était pas en état de leur apporter sécurité et protection. Une bouffée d'oxygène pour le frère de la victime, Jordan Douib. Pour lui, cette décision redonne aux enfants "leur droit de choisir": "Ils n'auront plus rien à subir, ils choisiront ce qu'ils voudront faire quand ils voudront le faire."

Lucien et Violette Douib vont retrouver dès aujourd'hui leurs deux petits-fils. Les avocats de la défense n'ont pas réagi au verdict. Bruno Garcia quant à lui a cinq jours pour se pourvoir en cassation.

