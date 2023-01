Retraites: les services de renseignements territoriaux s'inquiètent de grèves de longue durée

Selon une note en date du 6 janvier, les renseignements territoriaux s'inquiètent des mouvements de grève qui vont suivre les annonces autour de la réforme des retraites, qui doit être présentée ce mardi après-midi par la Première ministre Élisabeth Borne.

Alors que la réforme des retraites va être présentée ce mardi après-midi à 17h30 par la Première ministre, Élisabeth Borne, du côté de ceux qui sont opposés à cette réforme, la riposte se prépare. Les huit principaux syndicats, unis pour la première fois depuis douze ans, se retrouveront dans la foulée des annonces à la bourse du travail à Paris, pour décider d'une première journée d'action en janvier. "C'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase”, prévient la CGT.

Signe du climat tendu qui inquiète, cette note des renseignements territoriaux ce mardi matin. L'allongement de la durée du travail prévue par le gouvernement pourrait très mal passer et la mobilisation contre cette réforme des retraites pourrait être massive. C'est ce que redoute le ministère de l'Intérieur. Comme le révèle France Inter, dans une note datée du 6 janvier dernier, le renseignement territorial dit craindre des grèves de longues durées qui pourraient notamment entraver des secteurs-clés de l'économie.

Vers des actions moins prévisibles?

Surtout que le contexte social déjà tendu avec une inflation forte et par conséquent une baisse du pouvoir d'achat des Français. Le renseignement s'inquiète aussi "de modes d'action en dehors de tout cadre syndical" comme on l'a vu récemment avec les mobilisations des contrôleurs de la SNCF ou des médecins libéraux. Une sorte de “gilet-jaunisation” de la contestation avec des modes d'action imprévisibles et moins structurés.

Mais impossible pour le moment de dire si la mobilisation dépassera celle de la précédente réforme des retraites. En 2019, plus de trois millions de personnes avaient manifesté à travers la France.