Rodéos urbains: coup de filet des forces de l'ordre, 118 deux-roues saisis

Une opération d'envergure a été ménée ce week-end contre les "rodéos urbains" des conducteurs de deux-roues.

Avec l'arrivée des beaux jours, les "rodéos urbains" ont également fait leur retour. Les forces de l'ordre ont décidé de montrer les muscles face à ce phénomène qui parasite la vie de nombreuses personnes. 118 scooters et motos ont été saisis de vendredi à dimanche au cours de 950 opérations de police et de gendarmerie contre les adeptes de rodéos urbains, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur dévoilés lundi.

Le ministre de l'Intérieur avait demandé jeudi d'intensifier les contrôles ce week-end avec "la saisie systématique des véhicules et l'interpellation des auteurs" pour mettre fin à ces "désordres peu supportables" qui reviennent chaque année aux premiers beaux jours du printemps.

La semaine dernière, RMC avait relayé le coup de gueule du maire d'Epinay-sur-Seine, qui se lamentait que le "quotidien" de ses habitants était "pourri par ce phénomène" nuisible.

Les condamnations liées aux rodéos urbains ont augmenté de 1.400%

Au total, les 7.460 policiers et gendarmes mobilisés ont contrôlé 21.425 personnes, interpellé 136 d'entre elles dont 96 ont été placées en garde à vue, selon Beauvau. Par ailleurs, 3.235 verbalisations ont été dressées.

La loi du 3 août 2018 sur les rodéos urbains a créé un délit spécifique puni d'un an de prison et 15.000 euros d'amende. Selon des données de la Chancellerie, les condamnations liées aux rodéos urbains ont augmenté de 1.400% depuis 2018 et pour la seule année 2021 il y a eu une hausse de près de 40% des condamnations.